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居屋水浸｜啟鑽苑爆水管大堂成「水舞間」　居民批造工差憂升降機毀壞

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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啟鑽苑爆水管大堂成「水舞間」，居民批造工差憂升降機毀壞。

【綠置居/屋苑/居屋/啟鑽苑/爆水管】屋苑遇水管爆裂，不但影響居民出入，更令大堂變「水舞間」！近日有鑽石山啟鑽苑居民於社交平台上載影片，一座屋苑大堂疑似因爆水管，導致天花板灑落大量水，淹浸整個大堂和升降機位置。事件曝光後，有網民嘆「新不如舊」，新居屋不如舊樓質素。

鑽石山綠置居爆水管 大堂成「水舞間」

該名女網友昨日於Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」中上傳一段影片，位於鑽石山綠置居啟鑽苑的其中一座大堂疑似爆水管，近信箱位置有大量水從天花板灑落，淹浸大堂和升降機位，畫面如同「水舞間」。居屋慘況更讓事主留言：

啟鑽苑綠置居經常發生問題，今次更大鑊，希望大家關注，畀錢買仲衰過住公屋。

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影片曝光後，網民紛紛留言，有人擔心水浸會使升降機受損，維修費要住戶們攤分，另亦有網民表示屋邨造工不如公屋，「而加公屋啲嘢睇落仲好過新嘅居屋」、「新不如舊，得英國佬年代衛星城市先會有好出品」、「見天氣熱，所以灑水降溫」、「都話新樓不如舊樓，有排搞，唔止一座！」

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