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食用安全｜福岡知名連鎖餐廳總店　誤將「稀釋漂白水」侍客　兩母女喉嚨灼傷送院

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【福岡/日本/漂白水/食水/連鎖餐廳/喉嚨灼傷/食用安全】日本知名連鎖意式餐廳日前出現食安問題！有店員誤將含稀釋漂白劑水當飲用水提供給5名客人，其中2人飲用後出現不適、喉嚨灼傷送院，當地警方現時就業務過失傷害罪展開調查。

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綜合日媒報道，日本知名連鎖餐廳Pietro（ピエトロ），住於福岡縣築紫野市的餐廳「PIETRO AEON MALL筑紫野店」，於4月30日時有員工誤將稀釋後的漂白水提供給就餐的5名客人，其中2名女性事後出現噁心、胃灼熱等症狀，喉嚨亦受到輕微灼傷，需要送院治療。警方目前正以業務過失傷害方向，詳細調查這起事件。

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餐廳發言人公開道歉

據悉，當日店內一名員工將稀釋後的漂白劑放入容器進行清洗，另外一名員工不知情下將水壺拿出廚房，並將壺中稀釋漂白劑當飲用水倒給客人飲用。餐廳事後公開向顧客道歉，發言人接受媒體採訪時強調：

我們想再次向受影響的人表示歉意。公司嚴肅對待此事，並承諾將努力防止類似情況再次發生。

目前餐廳已作出指示，要求所有門市需要於營業期間外進行漂白工作，並明確註明「正在進行漂白」，以防止同類事件再次發生。據了解，日本去年8月亦出現同類食安意外，知名天婦羅連鎖店「銀座天一」的銀座三越分店一名客人因此中毒兼食道灼傷送院，今次再度發生同類事件，引發不少民眾關注。

相關內容：【食用安全】日本天婦羅名店爆食安意外 誤把稀釋漂白水給女食客服用致食道灼傷

誤服腐蝕液體急救法

過往亦有不少小朋友誤服腐蝕液體的個案，內地消化內科主診醫生鄒素娟曾表示，當發現小孩誤服異物時，有時家長會因缺乏常識而錯誤處理，反而導致情況更加嚴重。她強調，強酸強鹼會灼傷消化道，誘發消化道感染，嚴重更可致穿孔，危及性命。她分享了誤服腐蝕液體的急救法：

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