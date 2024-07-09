胃癌徵兆︱養生夫婦一日三餐食住家飯　孕妻血便揭患末期胃癌　丈夫輕視1早期徵兆悔不當初

【胃病/胃癌/胃痛/懷孕/孕吐/便血】小病痛切勿輕視，可能是身體在求救的訊號。內地一名女子一直有胃痛問題，但從未求醫。夫妻倆平日算是養生，每天按時吃飯，亦甚少吃外賣，沒想到妻子突然便血，並揭發患末期胃癌。丈夫後悔當初沒有正視妻子的胃病，若及早發現或許可以避免罹癌。

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忽視胃痛問題 僅吃藥舒緩

該名人夫阿浩（化名）在內地社交平台「小紅書」上發文分妻子確診胃癌的經過。男事主與妻子結婚3年，一開始相識時已發覺妻子經常會肚瀉和胃痛，晚上通常都吃得不多，怕胃氣脹難以入睡。當時妻子經常胃痛，只是自行服用胃藥了事，未有正視胃毛病。

▲ 妻子長年胃痛驚揭患胃癌。（小紅書截圖）

出現5症狀揭胃毛病惡化

後來妻子懷孕，懷孕期間經常孕吐，幾乎是「吃甚麼嘔甚麼」，加上胃氣脹和胃酸倒流，導致孕期體重反而暴瘦10斤（約11磅），一度讓男事主非常擔心。幸好妻子在孕後期慢慢恢復，順利誕下嬰兒。妻子日夜照顧嬰兒，有時候要捱夜餵母乳，久而久之又開始出現胃痛毛病，甚至排出黑便，情況令人擔憂。男事主曾提出陪妻子到醫院檢查，但最後卻沒有去檢查。

大便帶血才求醫 已罹末期胃癌

1年後妻子重返職場打拼，經常要加班。或許是積勞成疾，2個月後妻子突然出現貧血和便血，翌日立刻到醫院做檢查，發現有胃潰瘍和消化道出血的情況，並需要即時住院輸血止血。醫生轉介妻子緊急做電腦斷層掃描，確診是中晚期胃癌。

丈夫後悔諱疾忌醫

當時男事主晴天霹靂，沒想過夫婦倆平日生活習慣很養生，亦難逃罹癌命運。他們一日三餐通常自煮，甚少吃外賣，即使工作忙碌亦會按時吃飯。妻子亦一早做過幽門螺旋菌測試，報告沒有問題，只是平日有胃毛病的時候，僅是吃胃藥舒緩，從來沒有正式求醫，因而埋下罹癌的伏線。

得悉罹癌後，男事主一直陪伴在側，不離不棄。從動手術到出院回家，一直寸步不離，回家後「每天煮粥、蒸魚」給癌妻。妻子罹癌至今已經兩年，在男事主的悉心照顧下沒有復發，覆診結果亦很不錯。

看著她狀態越來越好，真的很開心！最難的時候已經過去了，希望老婆未來越來越好！

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胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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