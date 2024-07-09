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兩性關係｜女友首次獲邀上男友家吃飯　男家父母竟索冷氣費+水費

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

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女友首獲邀上男友家吃飯，男家竟索冷氣費+水費，最後作出1個決定。

邀請朋友到府上食晚飯，你會否收取對方當日的水電費嗎？近日，一名台灣女子在社交平台發帖文，大呻和男友交往一年多，首次被邀請到家中作客吃晚飯，離開時對方父母竟收取200元新台幣（下同，約48港元）水電費用，並稱這是一日的冷氣及水費，台女鬧爆回家後果斷提出分手。帖文一出，短短一日時間已獲幾百個網民留言，「吃這一頓飯真值得！看清楚真面貌！」

該名台女在FB「匿名公社」帖文，標題寫下「男友家要我付一天的水電費」，大呻首次「見家長」的奇怪待遇。台女指和男友感情穩定，已交往一年多，首次獲對方父母邀請到家中吃飯，心想亦是時候拜會一下長輩。

台女稱見面當日，先和男友及對方父母到餐廳用膳，那頓午餐由長輩結帳，台女表示有意夾份，當男友見她帶來了昂貴禮盒跟特產，就說不用了！其後回到男友家，繼續與他父母泡茶聊天，感覺也不會太難相處。到了晚飯時候，他們點了外賣，全由台女結帳。離開時，男友母親趁她一個人在廚房洗手的時候，向她索取一天的冷氣費用，加上下午借了他們家的浴室洗了一下澡，說只計她200元就好。

台女當刻也很驚訝，又不是她要求開冷氣，甚至下午到男友家時冷氣已經是開著的狀態，居然要她付冷氣費及洗那不到5分鐘澡的水費；台女很委婉回答，「不是付不起，我都沒有跟你收晚餐錢，你好意思跟我收一天的水電費？」男友母親即時黑臉。

台女及後亦跟男友說起這件事，他回我「你那麼有錢，為何要跟我媽計較那200元？」台女鬧爆回家後果斷提出分手。網民亦紛紛認同台女的做法，「台灣的奇葩事怎麼愈來愈多，這些人的腦迴路真不一般」、「這種家庭這種男人還是不要有牽扯了，以後會挖到妳傾家盪產」、「還好還在交往階段，就認清他家人的面目」。

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