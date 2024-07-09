  • 31°C
香港時間 : 2024709日 (二) 22:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升中放榜2024｜小六生派第三志願感迷惘　Band 1仔獲首志願仍叩門

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 9 小時前

最後更新： 7 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李同學稱，盼報讀九華因為這是男校，想同啲男仔玩。（曾耀輝攝）

升中派位今日（9日）放榜，不過就有人歡喜有人愁。

最新影片推介

童學園
IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

有學生雖已獲派第一志願，仍然到名校叩門力爭上游；也有人派位結果未如理想，期望叩門盡力一搏。

鄧同學偕母往九華叩門。（曾耀輝攝）

結果未達預期

獲派第三志願沙田官立中學的鄧同學坦言結果未達預期：「好疑惑，我覺得我派嘅中學唔係好好。」成績優異的他第一志願為喇沙書院，課餘時間亦有打冰球，在收到結果後便馬不停蹄趕往九龍華仁書院叩門。

今年派位滿意率下跌，預留作叩門位的留班位減半的措施繼續實施。鄧太亦稱今年叩門競爭激烈，但亦只能盡力一試。

叩門九華：想同男仔玩

已獲派第一志願曾肇添中學的李同學則神情輕鬆，嘗試到華仁書院（九龍）叩門。他笑言報讀九華是因為它是男校，「想同啲男仔玩」，而他平日亦有踢足球及參與英文辯論，而九華的辯論隊成績突出，相信亦能幫助他發展所長。

而李同學的母親Cherry亦未有太緊張：「無都唔緊要，派咗第一志願好感恩，睇下有無緣份啦。」

張同學偕父到場。（曾耀輝攝）

喜歡九華融洽關係

張同學在自行收生階段，便已將九華放在第一志願，其後他雖被自行收生階段所報讀的另一學校錄取，但仍對九華心存憧憬，故再來叩門一試，亦未再報讀其他學校。張同學稱，十分喜歡九華融洽的師生關係，校園亦相當寬敞，教學方式亦偏向鼓勵式，培養學生自律。除優異的成績外，張同學亦是運動健兒，平日有參與田徑、劍擊等運動。

張先生亦勉勵兒子稱：「最緊要盡力，唔好比自己後悔。」

趙同學同樣已被第一志願聖類斯中學錄取，不過仰慕九華已久的他仍然嘗試跨區叩門，盼能盡力一博：「而家都係band one，想再進取啲，去呢間面試，成功會嚟呢間。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
今日 10:39
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
網約車｜政府建議發牌規管網約車平台　目標明年訂定立法建議
19:05 2024/07/08
網約車｜政府建議發牌規管網約車平台　目標明年訂定立法建議

你可能感興趣

升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
今日 10:39
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
網約車｜政府建議發牌規管網約車平台　目標明年訂定立法建議
19:05 2024/07/08
網約車｜政府建議發牌規管網約車平台　目標明年訂定立法建議

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運
公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運
急症室最長等候時間（07月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月09日 時間16:05）
十優港姐丨麥明詩自爆6年前跟前度分手　分享舊情盛勁為大方回應
十優港姐丨麥明詩自爆6年前跟前度分手　分享舊情盛勁為大方回應
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗