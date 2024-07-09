升中放榜2024｜小六生派第三志願感迷惘　Band１仔獲首志願仍叩門

▲ 李同學稱，盼報讀九華因為這是男校，想同啲男仔玩。（曾耀輝攝）

升中派位今日（9日）放榜，不過就有人歡喜有人愁。

有學生雖已獲派第一志願，仍然到名校叩門力爭上游；也有人派位結果未如理想，期望叩門盡力一搏。

▲ 鄧同學偕母往九華叩門。（曾耀輝攝）

結果未達預期

獲派第三志願沙田官立中學的鄧同學坦言結果未達預期：「好疑惑，我覺得我派嘅中學唔係好好。」成績優異的他第一志願為喇沙書院，課餘時間亦有打冰球，在收到結果後便馬不停蹄趕往九龍華仁書院叩門。

今年派位滿意率下跌，預留作叩門位的留班位減半的措施繼續實施。鄧太亦稱今年叩門競爭激烈，但亦只能盡力一試。

叩門九華：想同男仔玩

已獲派第一志願曾肇添中學的李同學則神情輕鬆，嘗試到華仁書院（九龍）叩門。他笑言報讀九華是因為它是男校，「想同啲男仔玩」，而他平日亦有踢足球及參與英文辯論，而九華的辯論隊成績突出，相信亦能幫助他發展所長。

而李同學的母親Cherry亦未有太緊張：「無都唔緊要，派咗第一志願好感恩，睇下有無緣份啦。」

▲ 張同學偕父到場。（曾耀輝攝）

喜歡九華融洽關係

張同學在自行收生階段，便已將九華放在第一志願，其後他雖被自行收生階段所報讀的另一學校錄取，但仍對九華心存憧憬，故再來叩門一試，亦未再報讀其他學校。張同學稱，十分喜歡九華融洽的師生關係，校園亦相當寬敞，教學方式亦偏向鼓勵式，培養學生自律。除優異的成績外，張同學亦是運動健兒，平日有參與田徑、劍擊等運動。

張先生亦勉勵兒子稱：「最緊要盡力，唔好比自己後悔。」

趙同學同樣已被第一志願聖類斯中學錄取，不過仰慕九華已久的他仍然嘗試跨區叩門，盼能盡力一博：「而家都係band one，想再進取啲，去呢間面試，成功會嚟呢間。」

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