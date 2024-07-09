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島嶼協奏曲丨Sica為角色爽快剪短頭髮　Stanley略懂台語獲工作人員歡心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

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Sica首次嘗試短髮造型。

ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》內，對於何洛瑤（Sica）的短髮造型，觀眾可能已見慣，但短髮造型的由來，要由她落實演出《島嶼協奏曲》說起。

因導演早已鎖定Faye的角色是短髮造型，所以在試鏡時，Sica有被問到：「可以剪短頭髮嗎？」Sica爽快答應。
 
Sica的短髮是去年6月修剪，當時她正準備出第一首歌，剪髮前得先完成《天氣之女》的MV拍攝。因此，這支MV其實也有著不為人知的紀念性，是剪髮前一天的留影。

畢竟，據說她在小學之後一直都留著長髮，而當日髮型師大剪一揮，導演和其他工作人員透過照片即時看到短髮的效果，大家對於短髮的Sica完全是眼前一亮，而Sica本人對於這幾秒間變出的全新形象，亦感到興奮又驚訝。

何洛瑤Sica為角色剪掉長髮。

毛曄穎為角色加操
 
至於在劇中演Lydia的毛曄穎（Wing）本身就有基本潛水牌照，但為劇中造型也下了不少苦功。

因為角色是潛水教練，因教練一般衡常地進行戶外活動，原有的角色設定是擁有一身健康膚色，這對Wing沒有太大困難。

比較辛苦的是，原來Wing是個新手媽媽，在試鏡時才剛剛生了6個月大的小孩。在與劇組確定角色之後，Wing以超級堅毅的意志和決心，在3個月內將自己練成一副潛水教練身型。劇組很感謝Wing的努力和付出，為母則強。

毛曄穎Wing操fit演潛水教練。

文念中設計鄧麗欣造型

另一女主飾演Yvonne的鄧麗欣（Stephy），為塑造劇中美術老師的形象，造型顧問文念中決定拿掉所有會在她身上出現的顏色，以黑白簡約的造型，營造出執著於細節的Yvonne，希望觀眾喜歡這個細節。

同時，雖然《島嶼協奏曲》是套港劇，卻有95%以上的場景在台灣拍攝，當中很多對白都講普通話，而且除主創外，大部份拍攝團隊和演員都是台灣人。

從試鏡到收到劇本，Sica和Wing對於大量的國語對白不無擔心。不過由於兩人的角色人設是香港人，本來沒有要求Sica和Wing的角色要講非常標準的普通話，反而帶點廣東話口音更加自然。
 
另一方面，因為Stephy本身的國語講得相當流利，有與導演討論會否需要調整，但最後因她的角色是一位已在當地生活多年的老師，操一口流利國語也很合理。

鄧麗欣飾演的美術老師造型簡約。

 
邱士縉略慬台語 
 
至今MIRROR成員邱士縉（Stanley）為拍攝感到興奮，因之前有在台灣拍劇的經驗，他對普通話對白沒太多心理負擔。

Stanley甚至對於台語也有一點心得，在拍攝現場深得對手及工作人員歡心。

邱士縉 Stanley 用台語與台灣演員打成一片。

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