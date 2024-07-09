娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗

▲ 吳若希真係好嬲呀！

歌手吳若希（Jinny）與澳門闊少何兆鴻（Alex）婚後育有一女一子，即使二人不時經常爭執，Jinny又很喜歡將老公的惡行放上網公審，令網民看得一地「花生」。

不過近年Jinny已甚少再這樣公審，估不到今日（9日）她在社交網上載與老公的對話截圖，並力斥老公為女員工接送而大感不滿，當中更包含粗口，可見Jinny嬲到不得了！

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上載兩公婆對話截圖

Jinny先寸爆老公：「好XSweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」老公Alex解釋只是要對方簽MPF，Jinny再說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好XSweet呀，你唔好俾人影X到呀！」

Alex見狀即反駁表示：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要比人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧！」

▲ Jinny再次網上公審老公。

力斥老公行為

隨後，Jinny再發文交代事件的來龍去脈，自言女人是十分敏感：「你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！今朝何生好積極咁話要車同事返工，俾我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸自己搭地鐵！」

她續說：「我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係Wor（喎）！即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件俾員工簽！男人呢，就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」

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向老公作出警告

Jinny再以黑底白字對Alex作最後警告，並句句有骨：「作為太太，要提就提左，佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗八年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」

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