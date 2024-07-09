自強不息｜一碗魚片粥引發敗血症奪去四肢 嚴父患病後獲子女貼心照顧改變關係

▲ 爸爸因為一碗魚片粥導致被截肢。

新加坡育有兩名孩子的爸爸陳惠文，9年前因進食生魚片粥感染B族鏈球菌（即乙型鏈球菌），導致失去四肢。本來一家之主的他，失去四肢後一度想輕生，但獲家人的支持及毅力走出生命逆境，並曾獲頒吳作棟協立獎。曾經在家中是嚴父的他更扭轉與子女的親子關係。

綜合新加坡傳媒報道，悲劇要追溯至2015年，陳惠文進食生魚片粥後，不幸受到B族鏈球菌感染，身體的主要器官受影響，心臟無法正常供血甚至衰竭。醫生給他打了強心針，但雙掌和雙腳得不到供血而壞死，最後截去四肢保命，他最後住院了數個月才活下來。

陳惠文原本是思想傳統的大男人，對於兩個子女的教育更是嚴父，家人要對他言聽計從，他更加覺得太太照顧家庭是天經地義，自己心情不好時更會對太太呼呼喝喝，非常大男人。在一對子女的眼中，陳惠文是個名符其實的嚴父，平日更加缺少親子之間的交流。

陳惠文截去四肢後，當他發現自己生活瑣碎事都需要旁人協助，曾經大男人的自尊心開始受挫，他更加質疑自己是家人的累贅，他曾經一度想輕生。事件發生後，他與家人的關係開始扭轉，一對子女主動幫助他解決生活上的瑣事，可是自尊心強的他婉拒了他們的好意。

他後來在家人的鼓勵下重新振作，並到新加坡協助身障者自立局受訓，學習滑鼠和鍵盤在電腦上作畫，現時在建築公司從事繪圖師的工作，可以在家中彈性上班，他也經常出席不同的場合分享自己的故事，鼓勵其他殘疾人士積極面對生活。2021年，他獲頒吳作棟協立獎，此獎是旨在透過三方面為殘障人士提供對社會做出貢獻和融入社會的機會，這包括提供經濟援助，支持他們實現抱負，並頒發獎項以表彰殘障人士的成就和肯定他們的潛力。

小知識：乙型鏈球菌常見於初生嬰兒

B族鏈球菌（GBS）也被稱為無乳鏈球菌、乙型鏈球菌，是革蘭氏陽性細菌，通常定植在胃腸道、會陰和陰道。它們會引發任何年齡患者的侵襲性感染，但常見於新生兒、老年人和有易感因素的成人（如妊娠、糖尿病和免疫力低下）。B族鏈球菌會引發一系列感染，包括膿毒癥、蜂窩織炎、肺炎和腦膜炎。

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