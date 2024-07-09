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女星保養｜椰子油用途多備受女星追捧！　梁詠琪加咖啡渣自製磨砂膏

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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椰子油功效多多，難怪大受女星歡迎！

椰子油是一種天然健康油，除了可食用外，亦是一種美容護膚品，因它是唯一低熱量、不含膽固醇的植物健康油脂，分子結構小、容易滲透肌膚，而且含月桂酸和植物多酚，所以有很好的抗菌、抗氧化作用，甚至有助美白牙齒等，難怪近年備受不少女星追捧，包括梁詠琪、容祖兒和范冰冰等一線女星，現在就看看她們的椰子油隱藏用法吧！

梁詠琪咖啡渣＋椰子油自製天然磨砂膏

凍齡有術的梁詠琪（Gigi）曾在小紅書分享她如何運用椰子油自製磨砂膏，她自言很喜歡喝咖啡，所以剩下的咖啡渣也不會浪費，她將咖啡渣與椰子油混合在一起，自製成身體磨砂膏，既環保又天然。

Gigi表示會準備兩湯匙咖啡渣，加上同等份量的咖啡糖，攪拌均勻後，再加入適量的椰子油，若遇上天冷時椰子油凝固了，就可以先在微波爐內加熱變回油狀，再加進咖啡渣中，份量大約是1比1，若想要再滋潤一點，亦可以按個人喜好加重份量。

她又指當觀察到磨砂膏的濃稠度差不多能黏在皮膚上時，就可以輕輕塗抹在身上，待3至4分鐘肌膚被椰子油軟化後再次磨擦，這樣做可以慢慢磨掉身上的死皮，最後以清水沖乾淨即可；她更表示清水洗掉後，皮膚還是會留有薄薄的一層椰子油，有助護膚。

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容祖兒「油拔法」護理口腔

天后容祖兒（Joey）曾於2019年舉辦26場演唱會，但當時因感冒一直未能斷尾，有同事就推介她以椰子油oil pulling（油拔法）增強個人免疫力，事後Joey亦有發表用後感，指這個方法感覺非常不錯：「因口腔含菌量之多，好比一隻小狗，而含油的作用主要打擊口腔和喉嚨兩部份的細菌，對於喉嚨經常感到不適的我有意想不到的效果。」

「油拔法」是源於古印度的保健偏方，歷史悠久，到90年代被引入到美國而普及。做法是以10至15毫升的椰子油含在口中，讓椰子油流過口腔中每個位置，包圍牙齒、牙齦等，保持約15分鐘，待椰子油變濃稠和乳白色再吐出，再用鹽水漱口，接着如常刷牙。這個做法是透過油的吸附特性把口腔的細菌帶出來，達排毒作用，令口腔衛生之外，亦可平衡身體狀態和改善皮膚。

范冰冰用椰子油做髮膜

國際女星范冰冰髮量驚人，多年來保持一頭烏黑濃密的秀髮，令人羨慕！她亦不只一次分享護髮心得，其中一個方法就是在家洗完頭髮，用椰子油當作髮膜使用，她可以直接敷上12小時，由髮尾一路抹上頭皮，她指只要是天然的椰子油，就不用擔心頭皮毛囊閉塞，直到晚上她才會將椰子油洗掉，再抹上其他專業護髮產品。

范冰冰也表示，椰子油CP值很高，一大罐除了用來抹頭髮，也可以加在身體乳液中使用，發揮極高的保濕效用。

除了以上三位女星的使用方法外，椰子油還有其他的用途：

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一.保養皮膚

塗抹在皮膚達到長久保濕效果，因它比起大部份乳液所提供短暫的保濕功效更長久，除了能保濕，還可以去角質，亦可以在皮膚上形成抗菌保護膜。

二. 護唇

椰子油有強力保濕及滋潤效果，可用來做天然護脣膏，減淡唇紋之餘，亦能減少唇部出現死皮。

三. 舒緩青春痘

由於具抗菌、抗炎功效，椰子油可抑制毛囊內皮脂腺的細菌增生，減低發炎反應，從而抗敏兼舒緩青春痘，但如果使用後出現毛孔堵塞、石頭瘡或粉刺黑頭增多等情況，就證明皮膚或不適用椰子油護膚，應立即停止使用。

四. 防曬護理

椰子油具皮膚修復能力，可用作天然又安全的防曬油。不過有研究指出，椰子油所含SPF量低，與一般防曬乳功效不一樣，能預防曬傷但不能防曬黑，因它只有輕微的防曬功效，不過在曬後卻可起鎮靜、緩解肌膚脹熱感的效果。

五.用來卸妝

用棷子油代替一般卸妝產品來卸掉彩妝，效果一點也不差，方法如一般卸妝油使用，甚至適用於卸掉難洗的睫毛膏和各種眼妝，將棷子油在面上打圈按摩至彩妝溶掉，再用清水洗淨即可，而它當中的維他命E和蛋白質更可滋養肌膚。

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