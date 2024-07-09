小學試題｜小學生答錯數學試題被扣4分　醫生「聯署發聲」：把分數還給他

▲ 小學生答錯數學試題被扣4分，竟引醫生「聯署發聲」討回分數。

學習數學科除了尋求正確答案，也同樣重視解題過程的邏輯、思維精確性。內地有小學生在考試中答錯了一道數學題被扣分，竟引發醫生聯署發聲，要求老師將分數還給學生，事件引起網民熱議。

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綜合內地傳媒報道，山東一名家長在網上分享孩子的小學數學試卷，其中一條問題為分析病人的體溫記錄統計圖。根據題目提供的資料，該病人體溫一度高達39.5℃，每個6小時量一次體溫，兩日後下降至36.7℃。

最後一條開放式問題問道「從以上統計圖中，你還能得到什麼信息？」，學生則答「這個病人快好了」，卻被老師指答錯，扣了4分，而正確答案是「病人從哪天到哪天體溫比較穩定」。

▲ 小學生答錯數學試題被扣4分。（網上圖片）

這份試卷在網上公開後，引起網民熱烈討論。不少人表示，實在難以猜到標準答案。有自稱兒科醫生的網民指出，雖然有用了激素等抗炎藥控制了體溫的可能，但也表明病情大概率穩住了，在好轉」，認為學生的答案符合事實，不應被扣分。多位醫生更在網上「聯署發聲」支持學生，「老師，請把分還給孩子」、「我們仨會診過了，會診意見：請把4分還給他！」

另一方面，有網民表示，數學試題要考核數學方面的知識和能力，而學生的答案是醫學上的判斷，因此被扣分也正常。但亦有網民認為，不應用學科的框架去束縛學生的擴散性思考，鍛煉他們的觀察、分析、判斷等能力更為重要。

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