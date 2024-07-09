黎瑞恩胰臟兩個瘤突然消失　小恩子：我連死都唔驚

▲ 黎瑞恩任《QK玉瑛室》嘉賓。

黎瑞恩（小恩子）在上周五（7月5日）到新城廣播接受《QK玉瑛室》主持譚玉瑛（阿譚）、何基佑和黃筠兒訪問。原來小恩子和譚玉瑛是藝人高爾夫球協會的成員，兩人經常相約打高爾夫球。

小恩子表示：「估唔到阿譚你會打波，仲好勤力，係乖學生。」譚玉瑛即笑言：「我係初哥，同小恩子喺藝人高爾夫球協會一齊打波，有好多藝人參加，好有親切感，最開心係打完波一齊食飯。」

端午節丨「香港藝人高爾夫協會 」節向長者派糭 黎諾懿鄭希怡偕子女行善傳承愛心

▲ 黎瑞恩、譚玉瑛、何基佑、黃筠兒。

為社會作出貢獻

藝人高爾夫球協會是一個非牟利慈善機構，經常會舉行籌款幫助低收入家庭、獎勵讀書成績優異的小朋友及派糉等慈善活動，小恩子坦言：「做藝人要有社會責任，要為社會作出貢獻，所以有能力就去做，唔一定出錢，出力都得，其實我細個係讀基督教學校，本來信主，但最近都聽多咗佛偈，乜都聽吓，最緊要心正。」

譚玉瑛透露多年前與男友在某餐廳巧遇小恩子，對方竟然送她一支紅酒，「侍應攞住支紅酒過嚟，話『係黎小姐請你飲』，我就舉起隻杯多謝你，我心諗，你咁得意嘅，同你唔熟，但你又咁好，畀多支酒我飲。」

小恩子笑言：「一睇就知你係酒仙啦！」小恩子又指這些情況經常都會發生，皆因她希望看到身邊人開心，只是有時都會撞板，「對人好人哋未必鍾意，人哋會心諗做咩啫？你想點？我都唔會理，會照做，可能我熱情得滯，應該學習吓唔好咁熱情，但都好難。」

▲ 黎瑞恩、譚玉瑛。

心情保持開朗

另外，小恩子常都笑臉迎人，直言指很多病痛都是鬱出來，稱：「成日多鬱結、唔開心嘅人，身體就會有好多病走出嚟，身體麻麻嘅人，應該去曬吓太陽，開心就係良藥。」

她又分享自己多年前胰臟生了兩個瘤的經歷，當時選擇「唔理佢、話之佢」，最後兩個瘤竟神奇消失，稱：「每個人都會行去最終目的地，所以我乜都冇做，醫生又冇睇，就咁過咗8年，有日肚痛，心諗應該都差唔多拜拜，點知醫生話係腸胃炎，我話仲有兩個瘤不如照埋，但醫生話見唔到有瘤，只係有兩撻疤，當時我可以合格去買份保險，就知自己已經完全冇事，呢份係我50歲時最大份嘅生日禮物，可以繼續我嘅開心人生。」問小恩子是否已沒事情令其煩惱？她回答：「冇，我連死都唔驚咯！」

▲ 新城廣播首席營運總監馬浚偉專程到直播室探班見黎瑞恩。





