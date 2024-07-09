粉嶺高球場｜哥球會申司法覆核續訊　哥球會指署方不可忽視公眾諮詢

▲ 香港哥爾夫球會。（陳靜儀攝）

政府擬收回粉嶺高球場舊場興建公屋，香港哥爾夫球會早前入稟申司法覆核，質疑環保署有條件批准環評報告，高院早前批准暫緩環評決定之申請，司法覆核聆訊今（9日）於高等法院續訊。哥球會陳詞指，署方不能指稱條例未有要求就附加資料諮詢公眾等，而忽視了公眾就附加資料提供意見的環節。

申請人香港哥爾夫球會，答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署為利益關係方。球會由資深大律師余若海代表，環保署署長由資深大律師袁國強代表，土拓署則由資深大律師鮑進龍代表；三方早前已陳詞，哥球會一方今作回應。

代表哥球會的資深大律師余若海陳詞指，公眾參與環評報告中的重要環節，又指若早前署方陳詞是指時間緊迫下，未有空間讓公眾參與，這似乎是過於非黑即白。

余又指，若署方批准環評報告，但卻不讓公眾參與諮詢，顯示出公眾似乎變得不重要。而在本案中，法庭不單是要考慮如何定下準則（Draw the line) ，亦是定下準則的人。

余指，《環境影響評估條例》替不同程序定下時限是為了增加工作效率，然而亦要確保公眾參與度及透明度，署方不能指稱條例未有要求就附加資料諮詢公眾，又或是急於趕及時限，而忽視了公眾就附加資料提供意見的環節。

余續指，附加資料涉及古樹名木及生態環境影響，署方有責任去確保公眾查看資料及表達意見。余另表示，哥球會於2023年9月已就球場內的潛在古樹名木申請註冊，惟至今仍未有回音。

聆訊今午（9日）續。

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