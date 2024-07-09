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宅男女神丨關嘉敏《福祿壽》扮「痰輝智」上位　Carman水着派福利益粉絲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

網民開玩笑稱「關輝智」派福利。

TVB小花關嘉敏（Carman）早前於《福祿壽訓練學院》扮譚輝智成為「痰輝智」，外界好評如潮，人氣突然急爆升。夏日炎炎，關嘉敏變回「女兒身」於社交網上載泳照福利！

大解放派福利圖

早前關嘉敏到澳門水上樂園玩水，見她身穿藍色吊帶泳衣輕晒事業線，更大晒一雙白滑長腿，超吸睛。關嘉敏寫道：「天氣幾好，心情都幾好。」更表示會開live，叫粉絲齊傾偈聽歌。

網民紛紛留言大讚「關輝智」身材好正：「嘩嘩嘩~關輝智派福利呀！」、「輝智好吸晴」、「我喜歡你好sexy」、「一個字索」、「個波大到」、「輝智好吸睛」、「輝智原來咁靚女」

福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】

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福祿壽訓練學院丨關嘉敏神還原《夢中人》王菲　葉泓聲扮孫悟空獲讚「台慶級」表演

關嘉敏入TVB被罵「反骨」

現年29歲的關嘉敏於2016年成為女團Bingo成員，關嘉敏更擔任隊長一職，惟一直未能闖出名堂，初出道時只得8毫子的「薪水」 ，推出的歌曲未能令觀眾認識，甚至不知她出身女團，入行過程困難重重，難免會有灰心想放棄的時候。

在2020年，關嘉敏參加ViuTV節目《全民造星III》，渴望令更多人認識，惟其後因簽約邵氏被網民罵「反骨」。

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回望這傷痛經歷，她坦言因此令「心臟」強大不少，不再輕易被打倒，她曾稱：「以前的我一看到負評就會不快，因為我着緊自己的工作，在意別人怎看，但現在的我學懂看淡，不會那麼容易不快。」

幸而關嘉敏在TVB工作量甚多，不斷拍劇及參與綜藝節目，已經成功入屋，今次在《福祿壽訓練學院》有不俗表現，可說爭一口氣。

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