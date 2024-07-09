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超市大搜查︱睇波食薯片反式脂肪可致冠心病中風　60款「0」反式脂肪薯片清單

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

睇波食薯片，反式脂肪可致冠心病中風！推介60款「0」反式脂肪薯片名單。

【歐國盃/足球賽/宵夜/零食/薯片/反式脂肪/冠心病/中風/安全清單/0反式脂肪薯片/睇波】歐洲國家盃2024進入四強階段，決賽將於本港時間周一凌晨3時開賽。有營養師建議大家，在購買例如薯片等「睇波零食」時，要小心留意成分表，尤其應注意避免攝取反式脂肪，否則累積下去可引致冠心病及中風等問題。TOPick為大家整合60款「0」反式脂肪薯片清單。

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長期攝取反式脂肪可致心血管疾病

據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，延長食品的保質期，食物更加美味可口；但反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油，使用於餅乾等酥皮食品。

心臟專科醫生梁達智曾表示，反式脂肪可說是眾多脂肪酸中最差的一種，除增加人體壞膽固醇外，亦會減少好膽固醇，增加心血管疾病的風險。

他續指，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，特別是患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕人也不應輕視。如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，對血管的傷害更是長遠地累積而成，心血管疾病會更早形成。

營養師教睇零食營養標籤

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。她提醒市民選購零食時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的產品之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

另外，澳洲註冊營養師黃兆章（Anson）曾建議，在購買「睇波零食」時，還要小心誤中「Vegetable Oil」（植物油）陷阱。Anson指出，有些商人不管使用什麼油，都用「Vegetable Oil」作標示，即比較健康的橄欖油和芥花籽油是「Vegetable Oil」，但壞脂肪含量極高的棕櫚油和椰子油同是「Vegetable Oil」，令消費者根本無法分辦。

「睇波零食」健康有營選擇

Anson又提醒準備通宵達旦追球賽的球迷，可購買米餅、高纖麥餅、栗子、非油炸薯片、乾焗原味的天然堅果類小食等，以取代花生、薯片和蝦片等等高熱量食品，單計每100克的米餅熱量（387卡路里），已較市面的油炸薯片低155卡路里（接近3成）。

附上熱門「睇波零食」營養表（以每100克計）：

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而飲料方面，Anson指出，一罐啤酒（330ml）的熱量比半碗飯還要多。看一場賽事飲數罐，分分鐘等如吃了數碗飯！因此，Anson建議，球迷應以無糖飲品，例如氣泡水等等取代啤酒和汽水；若覺得味道太寡，可加點檸檬片和青檸片調味。

但有球迷不飲啤酒就覺得「掃興」，就應緊記一罐起兩罐止。至於雞尾酒，就相較啤酒更邪惡，「因加添了大量糖漿，絕對是致肥元兇。」總括來講，Anson提醒球迷明知要食宵夜時，便應將當日一至兩餐的份量減半以預留Quota，才避免追完球賽即變「肥仔肥女」，樂極生悲。

60款「0」反式脂肪薯片名單

TOPick為大家綜合了市面上熱賣的60款標明反式脂肪為「0克」的薯片。區分品牌點擊下圖看完整名單：

卡樂B：

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Lay's：

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Ruffles：

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MEADOWS：

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珍珍：

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品客：

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其他品牌：

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