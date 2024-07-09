開心速遞丨姚焯菲越洋錄製主題曲《這個家》　古佩玲MV企正C位受重用

▲ 《愛．回家之開心速遞》全新主題曲《這個家》MV。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》由2017年開始首播，播出7年來一直深受觀眾歡迎、收視長虹，為不斷將新鮮感帶給觀眾，日前25位核心角色合體拍攝全新片頭及全新主題曲《這個家》MV，全新片頭在昨晚（7月8日）一集《愛．回家之開心速遞》正式首播。

《這個家》主唱者之前一直盛傳是姚焯菲（Chantel），如今答案正式揭盅，她的粉絲自然大感興奮。這次Chantel是由新西蘭越洋為主題曲錄音，無綫娛樂新聞台獨家直擊錄音過程。

聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向 姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？

▲ 姚焯菲負責唱《愛．回家之開心速遞》新主題曲《這個家》。

自爆喜歡金城安

Chantel受訪時自認是《愛．回家》忠實粉絲，她說：「由細到大都好鍾意睇《愛．回家》，一有時間就搵番啲精華嚟睇，今次唱到主題曲覺得好開心。」

她又自爆很喜歡金城安，更搞笑自薦客串《愛．回家》：「想做到一個表妹嘅角色，希望畀到新鮮感呢個大家庭。」歌曲監製張家誠則大讚Chantel叻女：「佢做足晒準備，差唔多一個鐘左右就已經錄完，完全係超額完成。」

▲ 姚焯菲唱《愛．回家之開心速遞》新主題曲《這個家》。

「熊家」「龍家」出場

全新片頭延續以往風格，25位核心角色齊齊以Sharp醒造型上陣。片頭開首，兩位長老劉丹和羅樂林率領「熊家」和「龍家」出場。

之後輪到各大CP輪流登場，包括「大小姐」林淑敏＋「送水輝」許家傑、「熊若水」呂慧儀＋「龔燁」張景淳、「David」湯盈盈＋「熊樹仁」單立文、「熊尚善」滕麗名＋「潮生」袁文傑、「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆等。

▲ 《愛．回家之開心速遞》全新主題曲《這個家》MV。

陳浚霆古佩玲受重用

當中最Sweet的一對絕對是「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆。當中，陳浚霆大玩拍膊頭Trick撩古佩玲，氹到古佩玲笑逐顏開露出招牌腰果眼。

而最搶眼造型則是「接龍六美」，呂慧儀、湯盈盈、姚瑩瑩、莊思明、沈可欣、何芷姍（何綺雲）齊齊換上汗蒸幕趣怪造型，十分搶焦。

▲ 《愛．回家之開心速遞》全新主題曲《這個家》MV。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5