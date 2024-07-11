學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女

▲ 港姐楊培琳與兩個妹妹均是學霸。

22歲的楊培琳（Penny）在《2021香港小姐競選》獲得最上鏡小姐，卸任後工作機會近乎零，只是活躍於小紅書及抖音等社交媒體與網民互動。楊培琳日前被抖音網紅在英基某小學門口「野生捕捉」與媽媽、家姐妹妹出席弟弟的畢業典禮，並首度公開4,000萬的住家。最令網民震驚的是，原來楊媽媽是單親媽媽，秉承福建人愛拼才會贏的性格，將4個子女培養成學霸。

楊培琳（Penny）在《2021香港小姐競選》獲得最上鏡小姐，當年的港姐冠亞季軍分別是宋宛穎、梁凱晴、邵初，除了宋宛穎間中現身無綫的節目外，亞軍、季軍及楊培琳基本上絕跡於幕前。楊培琳上次被傳媒報道，已經是今年6月自己在小紅書發文，高調曬自己飛到英國陪男朋友出席劍橋晚會。

楊培琳與妹妹媽媽合照逐格睇：

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楊培琳活躍於小紅書及抖音等社交媒體跟網民互動，她日前跟媽媽、家姐及妹妹出席弟弟畢業典禮時，被抖音網紅在英基小學門口「野生捕捉」，四母女接受抖音網紅訪問，並帶抖音網紅到價值4,000萬元、1,700多呎的家中參觀。楊培琳的豪宅震驚網民，四姐弟的學歷也令網民驚呼「學霸之家」。

楊培琳豪宅逐格睇：

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楊培琳的媽媽美洋在接受訪問時表示，她們原本是福建泉州人，她在2004年開始經營服裝出口生意，2010年生意開始走上巔峰，當時每年的營業額高達1至2億元，近年已經轉型做美妝生意。

四姐弟均為學霸

楊培琳當年參選時，已經公開表示自己國際學校畢業後，考上香港中文大學風險管理學系，能說流利的英語及廣東話，只是廣東話不太流利。楊培琳的兩個妹妹學歷也相當強勁，楊培琳的二妹妹就讀於美國商學院，至於三妹妹楊鎧雯則就讀德瑞國際學校，獲青苗基金頒發10大香港傑出學生，至於弟弟在英基國際學校就讀。

據青苗基金的得獎學生頁面介紹，她曾經獲香港聯合國教科文組織協會 — 綠色公民青年大使 (2023-24)；聯合國訓練研究所 — 亞太青年大使 (2022-23)國際青年建築設計比賽 — 十佳設計獎 (2022)；香港傑出學生協會 — 社會服務主任 (2022-23)；香港城市大學工學院「鵬程優才工程學庫」 — 傑出實習生、最佳設計獎 (2022)及GSIS & KGV 中文辯論隊 — 隊長 (2020-23)，來頭相當厲害。

楊培琳三姐妹均是學霸：

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楊培琳的媽媽美洋表示，楊培琳當年參選港姐是瞞着家人去參加的，她也補充指由於子女都相當自覺，自己從不限制子女的發展，至於育兒之在於「愛拼才會贏」。

我跟孩子說，我可以給你們吃，給你們喝，但你們一定要優秀！

楊培琳的二妹則從旁補充，媽媽在初中以前對她們的管教嚴格，幫她們打好基礎，但初中後則屬於放養型育兒。

培養4名子女成為學霸，楊培琳的媽媽花了多少錢？楊培琳表示，從中學開始計算到中學，她大約花費170至180萬，楊培琳的媽媽則補充指若計算課外補習等費用，至少要200萬。楊培琳的二妹妹則表示花費了600萬，三妹剛剛升大學，如今已花費了150萬；弟弟讀英基每年學費大約12萬。

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四姐弟曾在福建廈門讀書

訪問的尾聲，楊培琳及兩個妹妹均分享在内地求學及在香港求學的不同，三姐妹不約而同表示，香港的學校比較重視學生的思維能力、自律能力等，

老師不會管得那麽嚴格，不會告訴你甚麽時候要交功課，在香港當學生，其實是一件很幸福的事。

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