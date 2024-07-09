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親子遊注意｜空姐爆飛機水箱千年唔洗　警告勿點2種飲品【附機上沖奶妙招】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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空姐爆飛機水箱千年唔洗，警告乘客勿點2種飲品，家長沖奶要記得1妙招。

【飛機/旅行貼士/飛機飲品/旅遊/親子遊】相信有不少人都會喝機上提供的飲料，但近日就有外國空姐爆料，建議乘客避免飲用咖啡或茶等非瓶裝飲料，因為機上的水箱非常骯髒，基本上不會清洗，除非遇上特殊情況，不然連機組人員也不會飲用咖啡或茶。另外，她又教1個沖奶招數，讓家長可以安全沖奶。

飛機秘密空姐警告機上千萬別喝飲用水

外國空姐凱特（Kat Kamalani）早前於TikTok上載影片，並以「千萬別在機上吃這些東西」為題，表示飛機上的飲用水非常骯髒，因此坐飛機要注意的第一守則是「永遠不要喝任何非瓶裝或罐裝的液體。」她指飛機上的茶包和咖啡豆並沒有問題，問題在機上的水箱。

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飛機秘密飛機水箱千年唔洗

凱特解釋，飛機上的水箱基本上沒有清洗過，只有在破損時才會清洗，加上位置靠近洗手間，所以內裡非常骯髒。凱特指，空服員盡量也不會飲用機上的咖啡或茶，因為咖啡機亦從未清洗，只有咖啡壺會例行清潔。

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飛機秘密空姐教1招安全沖奶

凱特又指，家長如需要在飛機上沖奶，有1個方法可以避開使用水箱的水。只要向空服員要求瓶裝水和熱水，以瓶裝水把奶粉沖開，再將奶瓶放進裝著熱水的杯子裡加熱便可。

早前有不少空姐也有分享過與凱特類似的說法，但內容未被航空公司證實。

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