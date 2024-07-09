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反恐首案｜被告李家田供稱遭警水刑　恐母同受苦編造對殺警計劃知情

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 11 分鐘前

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「屠龍小隊」李家田供稱遭警水刑。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警案，今（9日）續審，被告李家田續出庭自辯稱，被捕當日被帶入廁所毆打及行「水刑」迫供槍的去向，李擔心母親同遭此對待而編造槍枝去向；李續指於錄影會面提到對12月8日計劃知情是編造出來的，事前另被警員要求記住說黃振強是隊長，李供稱他認知黃是成員。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

被告李家田供稱，黃振強於12月7日著他到灣仔克街一地址，李指出於「便利小隊」過往會在示威前夕在示威地點附近租房睡覺，但他當時認為沒需要到該處睡覺，故往太子一酒吧喝酒，未有應約。當晚李不夠錢結帳，獲黃振強Payme他500元。

就台灣軍訓一事，李稱黃曾於群組發放一個軍訓的教學計劃檔案，李速看一遍後看不到有槍械訓練，故問及「我最期待嘅眼鏡訓練呢」。李庭上解釋，他當時欲問及為何沒有槍械訓練，「我最期待」是源自電視台劇集台詞「我最期待的畫面出現了」的網絡迷因，不是因為自己有所期待。

辯方再問及，為何李曾在群組稱「黑警死全家」。李供稱，當時在群組看到政府公布委任懲教人員為特別警察的消息，李認為警察將其他紀律部隊拉下水，故用了社運常用的口號回覆，並非真的想警察死。李供稱，因為他不想失去黃的資助，故他婉轉參與群組的討論。李另供稱，黃沒在群組或私訊將一張有紅點和藍點的地圖給他。

李供稱，他在家中被捕當天遭多名警員帶入廁所施襲，追問李槍枝的下落。李憶述，他遭警員多度施行水刑，用毛巾蓋面淋水，他險些窒息，又遭用槍指嚇等，李因為害怕及擔心母親遭受同樣對待，隨便答「枝槍唔喺我度」和「喺鴻仔度」。

李同日被帶到警署錄取錄影會面，有警員事前叫李一定要提到黃振強是隊長而李是成員，「鴻仔」（控方指為吳智鴻）給了1枝槍李，李與「小熊維尼」（控方指為張銘裕）行山試槍和試炸彈等內容。

李供稱，由於他害怕再遭施襲及連累其母受苦，「我一定要記住，我唔想有咩差錯令我媽受苦」，他在錄影會面按照警員版本回答，部分則自己編造，部分是事實。李指，黃與隊員談及試槍一事、吳交槍予自己及他還槍予吳，以及對12月8日計劃知情均是他編造的。

聆訊明（10日）續。

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記者：陳曉欣

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