  • 34°C
香港時間 : 2024710日 (三) 14:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升中派位2024丨由抗拒返學到熱衷學習　男生靠3大學習秘訣獲6間B1英中取錄

升學教育

撰文： 梁頴文

發布時間： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

高晙昕堅持三大學習秘訣：「先預習，後專心、再溫習」。（陳慧安攝）

【中學派位／升中派位/中一放榜/尖子透視/Band1中學/佛教康山學校/勵志故事/聖馬可中學】學習從來不易，佛教康山學校男生高晙昕初入小學時，面對陌生環境，小小的手緊抓欄杆痛哭不已，幸好在有愛的校園生活下，慢慢克服返學的恐懼，更在首次考試中獲得全班第一名後建立自信，並於學習中找到自己的方向。高晙昕堅持三大學習秘訣：「先預習，後專心、再溫習」，在升中期間成功獲取6間Band 1英中取錄，最後選擇入讀自行首志願的聖馬可中學。

最新影片推介

童學園
IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

來自佛教中華康山學校的晙昕，憶起初踏校園的情景，他笑言，「小時候很抗拒返學，每天都在哭，抓著欄杆不願入校，差不多哭了整整兩星期」。隨著在有愛的校園生活，在新朋友的支持下，開始對學校產生「家」的感覺，而激發他產生學生熱誠的轉捩點是首次派發成績表，考獲全班第一，令他產生成功感，希望對學校有所貢獻。

小四成績下跌獲媽媽鼓勵

不過，高晙昕的學習之路並非一帆風順，到了小四那年數學成績大跌，初嚐挫敗感，幸好在母親的正向勸導下，令他重拾動力。晙昕回想：「當時母親並未有任何責備，更提醒自己過去不再，倒不如吸取是次經驗，待下次做得更好。」檢討過後，他發現自己一直追求「快」完成計算，在運算上變得粗心大意，於是他請求媽媽再為他購買練習，訓練自己做題更仔細，更創作了自己做卷方式，

先用一半指定時間完成試卷，並再利用餘下時間重新再做，慎防大意錯誤。

晙昕很感激父母都用心栽培自己，他說：「父母在教育上大不同，媽媽較實際學習，例如初入小學時，媽媽為怕他不能辨認中文字，利用有趣的圖書如「一本正經學成語」等為他打好中文基礎，而爸爸則經常跟他講述不同範疇的知識，例如冰的融點、歷史人物等，用興趣完成學習。」

點擊圖片放大
+3
+2

雖然雙親是在職家庭，不過晙昕未有外出補習，全靠自己自律性完成，他自有一套學習秘訣。晙昕稱：「我的溫習有三部曲，先預習課文、然後專心上堂，在學校利用小息、午休以至功課時段完成所有功課，回家後一般只花15分鐘溫習整天的內容，效果就能事半功倍。」相反，有部分人堂上未能專心聽講，回家卻要花以倍數計的時間溫習，反而得不償失。

面對升中的選擇，晙昕形容，開始時並不了解「呈分試」制度，加上確信父母為他安排最好，於是決定聽從父母的決定。其父母已為晙昕安排7間學校面試，並獲取6間Band 1英中取錄的佳績，包括聖馬可中學、港島民生書院、直資中學如保良局顏寶鈴書院、保良局羅氏基金中學、福建中學等。

考慮再三後，晙昕選擇了聖馬可中學，他指出聖馬可中學交通方便，成績理想，師資優良，校內活動吸引如樂團，皆因他自小學開始學習大提琴，已考獲5級水平，希望可以參與其中。

聖馬可2024年中一面試題

當時面試聖馬可中學時，先是閱讀一篇英文文章，再回答老師提問。第二部分是觀看一幅圖畫後，以英文介紹當中人物行為。最後是與家長一起進行面談，詢問家長為何選擇這間學校、平時學生與家人相處的情況、有什麼家庭活動，以及家長如何協助孩子溫習等。

被問到面試成功有什麼心得時，晙昕稱，學校有教授面試的技巧，包括個人短講以及小組討論技巧，對外出面試十分有幫助。而個人準備方面，可事前參加學校開放日，參觀校園、甚至留意學校網頁，最重要是熟知校訓。他還記得有次小組討論關於校規內容，有同學稱不能帶手提電話，因為他熟知該校校訓，就附之論述，利用不能帶手機再延伸至校訓中的「正確的事就一定要實行」，增強說服力。

與此同時，晙昕亦勸勉同學「應多留意身邊的事物、多思考。」他表示，在民生書院面試時，其中一條中文題目就是以一種植物形容自己時，他當時選擇「白千層」，每層代表自己不同的心態。另一間直資中學則有一條「香港父母像什麼動物」問題，大部分同學選擇母老虎等，他卻選擇袋鼠，原因是香港家長過於保護自己孩子，不能讓孩子跳離自己規限。

今次得償所願入讀心儀中學，晙昕感謝父母一直以來對自己的支持，完全是「有功亦有勞」。此外，晙昕亦感謝母校佛康的老師悉心栽培，讓他嘗試不同的比賽，參與不同的體驗班，特別是數學科老師，他直言：「睇數學真的很『眼訓』，但馮副校卻以有趣的實驗，親身體會箇中的原理，加深記憶。」以至學校每天早上「Dear Time」閱讀時間，如校長所言，每日學習一個小故事，1年後就能學到365個故事，積小成多地增強知識寶庫。

佛教中華康山學校校長馬中駿表示，這一批畢業的六年級生，正是他入這間學校的見證，望著他們成長，找到自己的定位發光發亮，正正就是他所堅持的「Let Everyone Shine」。馬校長稱，雖然並非每個同學在學術上表現出色，但期望在這個小學生涯中，按自己能力進步，建立自信，給予肯定，讓他們找到個人的長處、優點，如今年其中一個小六男生在剪片技巧出色，今次更在「FILMIT 2024」比賽中獲獎。

現時佛康實行上午教學，下午進行「摘星時段」，即同學運用早上所學知識完成當日功課，若有任何問題，可即場向老師提問。此舉令學生自小培養自行學習的習慣，現在高年級學生已熟習此學習模式，可見自主學習成效。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
10:39 2024/07/09
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
升中派位2024｜呈分試受爸爸病逝打擊一度意志消沉　女生考入真光女書院望當醫生助病童
11:16 2024/07/09
升中派位2024｜呈分試受爸爸病逝打擊一度意志消沉　女生考入真光女書院望當醫生助病童
升中派位2024丨5年級來港插班英文由零開始　女生每天睇片+網上練習考入港島民生
10:00 2024/07/09
升中派位2024丨5年級來港插班英文由零開始　女生每天睇片+網上練習考入港島民生

你可能感興趣

升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
10:39 2024/07/09
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
升中派位2024｜呈分試受爸爸病逝打擊一度意志消沉　女生考入真光女書院望當醫生助病童
11:16 2024/07/09
升中派位2024｜呈分試受爸爸病逝打擊一度意志消沉　女生考入真光女書院望當醫生助病童
升中派位2024丨5年級來港插班英文由零開始　女生每天睇片+網上練習考入港島民生
10:00 2024/07/09
升中派位2024丨5年級來港插班英文由零開始　女生每天睇片+網上練習考入港島民生
中小學教育 聖馬可中學 福建中學 港島民生書院 保良局顏寶鈴書院 保良局羅氏基金中學 呈分試 佛教中華康山學校 學校 中學

最高瀏覽

升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】