升中派位2024丨由抗拒返學到熱衷學習　男生靠3大學習秘訣獲6間B1英中取錄

▲ 高晙昕堅持三大學習秘訣：「先預習，後專心、再溫習」。（陳慧安攝）

【中學派位／升中派位/中一放榜/尖子透視/Band1中學/佛教康山學校/勵志故事/聖馬可中學】學習從來不易，佛教康山學校男生高晙昕初入小學時，面對陌生環境，小小的手緊抓欄杆痛哭不已，幸好在有愛的校園生活下，慢慢克服返學的恐懼，更在首次考試中獲得全班第一名後建立自信，並於學習中找到自己的方向。高晙昕堅持三大學習秘訣：「先預習，後專心、再溫習」，在升中期間成功獲取6間Band 1英中取錄，最後選擇入讀自行首志願的聖馬可中學。

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來自佛教中華康山學校的晙昕，憶起初踏校園的情景，他笑言，「小時候很抗拒返學，每天都在哭，抓著欄杆不願入校，差不多哭了整整兩星期」。隨著在有愛的校園生活，在新朋友的支持下，開始對學校產生「家」的感覺，而激發他產生學生熱誠的轉捩點是首次派發成績表，考獲全班第一，令他產生成功感，希望對學校有所貢獻。

小四成績下跌獲媽媽鼓勵

不過，高晙昕的學習之路並非一帆風順，到了小四那年數學成績大跌，初嚐挫敗感，幸好在母親的正向勸導下，令他重拾動力。晙昕回想：「當時母親並未有任何責備，更提醒自己過去不再，倒不如吸取是次經驗，待下次做得更好。」檢討過後，他發現自己一直追求「快」完成計算，在運算上變得粗心大意，於是他請求媽媽再為他購買練習，訓練自己做題更仔細，更創作了自己做卷方式，

先用一半指定時間完成試卷，並再利用餘下時間重新再做，慎防大意錯誤。

晙昕很感激父母都用心栽培自己，他說：「父母在教育上大不同，媽媽較實際學習，例如初入小學時，媽媽為怕他不能辨認中文字，利用有趣的圖書如「一本正經學成語」等為他打好中文基礎，而爸爸則經常跟他講述不同範疇的知識，例如冰的融點、歷史人物等，用興趣完成學習。」

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雖然雙親是在職家庭，不過晙昕未有外出補習，全靠自己自律性完成，他自有一套學習秘訣。晙昕稱：「我的溫習有三部曲，先預習課文、然後專心上堂，在學校利用小息、午休以至功課時段完成所有功課，回家後一般只花15分鐘溫習整天的內容，效果就能事半功倍。」相反，有部分人堂上未能專心聽講，回家卻要花以倍數計的時間溫習，反而得不償失。

面對升中的選擇，晙昕形容，開始時並不了解「呈分試」制度，加上確信父母為他安排最好，於是決定聽從父母的決定。其父母已為晙昕安排7間學校面試，並獲取6間Band 1英中取錄的佳績，包括聖馬可中學、港島民生書院、直資中學如保良局顏寶鈴書院、保良局羅氏基金中學、福建中學等。

考慮再三後，晙昕選擇了聖馬可中學，他指出聖馬可中學交通方便，成績理想，師資優良，校內活動吸引如樂團，皆因他自小學開始學習大提琴，已考獲5級水平，希望可以參與其中。

聖馬可2024年中一面試題

當時面試聖馬可中學時，先是閱讀一篇英文文章，再回答老師提問。第二部分是觀看一幅圖畫後，以英文介紹當中人物行為。最後是與家長一起進行面談，詢問家長為何選擇這間學校、平時學生與家人相處的情況、有什麼家庭活動，以及家長如何協助孩子溫習等。

被問到面試成功有什麼心得時，晙昕稱，學校有教授面試的技巧，包括個人短講以及小組討論技巧，對外出面試十分有幫助。而個人準備方面，可事前參加學校開放日，參觀校園、甚至留意學校網頁，最重要是熟知校訓。他還記得有次小組討論關於校規內容，有同學稱不能帶手提電話，因為他熟知該校校訓，就附之論述，利用不能帶手機再延伸至校訓中的「正確的事就一定要實行」，增強說服力。

與此同時，晙昕亦勸勉同學「應多留意身邊的事物、多思考。」他表示，在民生書院面試時，其中一條中文題目就是以一種植物形容自己時，他當時選擇「白千層」，每層代表自己不同的心態。另一間直資中學則有一條「香港父母像什麼動物」問題，大部分同學選擇母老虎等，他卻選擇袋鼠，原因是香港家長過於保護自己孩子，不能讓孩子跳離自己規限。

今次得償所願入讀心儀中學，晙昕感謝父母一直以來對自己的支持，完全是「有功亦有勞」。此外，晙昕亦感謝母校佛康的老師悉心栽培，讓他嘗試不同的比賽，參與不同的體驗班，特別是數學科老師，他直言：「睇數學真的很『眼訓』，但馮副校卻以有趣的實驗，親身體會箇中的原理，加深記憶。」以至學校每天早上「Dear Time」閱讀時間，如校長所言，每日學習一個小故事，1年後就能學到365個故事，積小成多地增強知識寶庫。

佛教中華康山學校校長馬中駿表示，這一批畢業的六年級生，正是他入這間學校的見證，望著他們成長，找到自己的定位發光發亮，正正就是他所堅持的「Let Everyone Shine」。馬校長稱，雖然並非每個同學在學術上表現出色，但期望在這個小學生涯中，按自己能力進步，建立自信，給予肯定，讓他們找到個人的長處、優點，如今年其中一個小六男生在剪片技巧出色，今次更在「FILMIT 2024」比賽中獲獎。

現時佛康實行上午教學，下午進行「摘星時段」，即同學運用早上所學知識完成當日功課，若有任何問題，可即場向老師提問。此舉令學生自小培養自行學習的習慣，現在高年級學生已熟習此學習模式，可見自主學習成效。

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