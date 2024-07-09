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聯合國人權理事會｜政制局：中方拒絕14項與香港有關建議　包括廢除港區國安法

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 31 分鐘前

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陳國基早前出席聯合國人權理事會並發言。（政府新聞處圖片）

聯合國人權理事會本月4日通過中國審議報告，報告涵蓋聯合國成員國對中國提出的共428項建議，其中24項建議與香港有關。

政制及內地事務局提交立法會的文件顯示，與香港有關的建議中，10項獲接受的涉及不同議題，包括「一國兩制」；保障、尊重及／或維護權利和自由，以及維護法治；建議繼續沿用與政府現行做法一致的政策方針；或要求持續推行符合政府現行有關市民福祉的政策措施等。

至於其餘14項建議，包括要求廢除、修訂或檢討《香港國安法》；要求停止起訴黎智英等人；停止恐嚇和攻擊人權律師等，則一律予以拒絕。政制局形容是把香港特區的執法行動和措施定性為騷擾、監察、任意拘留、恐嚇和壓制等；以及無視香港實際情況而作出的建議。

要求廢除或修訂《香港國安法》的包括新西蘭、英國、美國、加拿大、盧森堡、捷克、澳洲。瑞士建議確保《香港國安法》符合《公民與政治權利國際公約》，港府拒絕，強調維護國家安全是各國的固有權利和責任，中國制定香港國安法亦屬此列。在立法工作中，充分兼顧了《基本法》和包括《公民與政治權利國際公約》在內的國際公約中，適用於香港的相關條文。

荷蘭則要求停止網上審查，停止對媒體工作者和記者的恐嚇和監視，中方以「建議基於虛假信息」而拒絕。

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