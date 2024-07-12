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一帶一路｜港府向中央部委提請12項工作建議　涵蓋經貿投資合作、創科等

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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港府來年以八項行動為指引，推動香港參與和助力「一帶一路」建設。（資料圖片）

港府和國家發改委及相關中央部委在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第七次會議。

是次會議亦聚焦討論港府為進一步推進共建「一帶一路」，向中央部委提請的12項工作建議，涵蓋「一帶一路」經貿投資合作、法律及爭議解決服務、金融與風險管理及創新科技等範疇。聯席會議內地成員對特區政府的工作建議作出回應。
 
此外，會議展望了特區政府來年以8項行動為指引，推動香港參與和助力「一帶一路」建設的工作重點。其中，在支援建設開放型世界經濟方面，會繼續積極推進香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》；在開展務實合作方面，將繼續組織多個外訪團到訪「一帶一路」市場；在促進綠色發展方面，將繼續鞏固香港作為亞洲綠色金融樞紐；在推動科技創新方面，將繼續深度參與粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。

出席會議的港府官員由「一帶一路」發展小組組長、律政司司長林定國率領，商經局局長丘應樺為聯席會議港方召集人。金管局、保監局及貿發局亦有代表出席。

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