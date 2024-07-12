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上任不足三個月自謙是「小學生」　崔建春：香港這本書值得學習

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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崔建春上任不足三個月先先後兩次見記者。（港台短片截圖）

外交部駐港公署特派員崔建春來港履新不足三個月，已先後兩次在活動後見傳媒回應提問。6月19日，他形容香港是「一本書」，又說讀好這本書需要時間和精力，自己在港工作兩月餘，是個「小學生」。

崔建春近日率領外國駐港領團和商界赴海南參觀，今日（12日）見記者總結行程及接受提問，再分享自己來港履新後的感受。被問到香港這本書讀得怎麼樣，崔說，香港這本書，還是值得學習的，透露不到三個月的時間，自己學了不少東西。

過往亦有中央駐港機構官員以書形容香港。首任中聯辦主任姜恩柱1997年來港出任新華社香港分社社長時說：「香港問題好比一本非常深奧的書，要讀懂它並不容易。」2011年，時任港澳辦主任王光亞亦形容香港是一本難以讀懂的書。

另外，崔建春又說，來港後與30多位總領事交流過，至今沒人向他表示，香港國安法或《維護國家安全條例》不對。對於有人對此感擔心，崔建春說：「說得不好聽點，是自討苦吃。」又說極少數國家的政客對中國不了解，中國人講究寬容但也有原則，認為可以不理解國安法，但如果有人要反對國安法，「拿這個法來說事，中國人不吃這一套」。

崔建春又說，自己非常看重媒體，「媒體一定是我們社會進步力量。」

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