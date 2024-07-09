升中放榜｜多間中學動員搶收新移民學童　舊生介紹母校准寫簡體字並設英文補習班

▲ 多間中學派員到九龍塘教育局學校分配組搶收內地生。（朱永倫攝）

升中派位今日（9日）放榜，來自不同中學、合共至少逾20名教職員到九龍塘教育局學校分配組搶收內地生，部分教師成功邀請家長即場到其學校參觀，個別中學更動員舊生落場「推銷」母校容許內地生寫簡體字，並提供英文補習班等適應措施。另有教師稱希望到場留住原先獲派學生，冀新學年「齊齊整整開班」。

保安驅趕推銷教師 提醒記者切勿拍照

今日亦是教育局學位分配組遷至教育局轄下大樓的首個升中放榜日，今早9時起向新來港、跨境學生派發派位證及入學註冊證。現場保安多次驅趕在場教師，並提醒記者不准拍攝，同一時間有教育局職員拿起手機拍攝教師游說家長的情況。

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綜合記者觀察及在場教師透露，截止中午，現場出現逾5至6間中學、逾20名教職員，來自葵青、黃大仙及東區等多區中學，有學校更派出5至6名教職員到場。教職員多數以兩人一組形式，向家長派發學校宣傳單張，部分教職員會先了解學生及家長對升中派位結果的滿意度，才介紹其所屬中學特色及位置等，部分教師更邀請學生及家長到校參觀科學實驗室及音樂室等設備。惟今年推銷情況未及過往兩年般激烈，氣氛亦相對平靜，亦未見有人手持顯示獲派該校學生名單的紙張或平板電腦，即場「對名、尋人」。

其中一名新移民家長姚小姐的兒子獲派屯門區中學，未獲心儀中學錄取，她表示，兒子一直在東莞讀書，但內地相關部門更改政策後，未能入讀當地官方學校，故安排他來港升讀中學，自己亦計劃來港工作。她認為，到場招生學校感覺較「缺人」，但自己剛來港、對環境陌生，認為教師能就升中提供資訊、「幫到少少」，不過仍存在戒備心。

有已升讀大專院校的東區中學舊生龔先生向在場內地生家長介紹母校，講述學校對新來港學生的支援，例如容許學生書寫簡體字、安排退休教師及畢業生教授英文補習班，以及安排新生與其他學生進行一對一配對等。他形容「酒香也怕巷子深」，認為「學校教得再好，無學生嚟都難搞」，故有到場招生的必要，亦認為出動老師招生在觀感上不會太差，「始終有需要就做返相應嘅嘢」。

另有不願具名的資深教師今早7時許已到場，她透露其學校本年收生情況與往年相若，過往雖有高才通申請人子女入學，但相信內地家長有不同期望，而部分新移民希望安排子女「走讀」，心儀位於上水、粉嶺等北區中學，故外區中學收生會「有點困難」。她形容自己「專業唔喺呢個地方」，但仍希望到場留住獲派到所屬學校的學生，「名單上十個八個、新移民又好，希望派幾多嚟幾多，齊齊整整開班」。

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記者：梁凱婷