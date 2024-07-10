升中派位2024丨曾患焦慮症一度抗拒返學　女生小五開竅發奮追趕派Band1英中

▲ 陳同學曾患焦慮症一度抗拒返學，轉校到天虹小學後，自小五開竅發奮讀書，獲派獲派Band1英中。

【中學派位／升中派位/中一放榜/尖子透視/Band1中學/浸信會天虹小學/勵志故事/中華基督教會協和書院】2024中一學位分配今日（9日）揭盅，教育局公布升中派位整體滿意率為91%。就讀浸信會天虹小學（下稱：天虹）的陳依嵐同學獲派第一志願，位於長沙灣的中華基督教會協和書院，為區內熱門的Band1英文中學。好成績令依嵐感到難以置信，不過她的學習路途並非一帆風順，出身基層、沒有補習的她，由患上焦慮症要克服上學的恐懼，再受到老師和同學的支持下，一步步衝破心理障礙，開竅讀書最終爭取自己的理想成績！

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抗拒上學引發焦慮症

依嵐小學一年級就讀港島區的小學，她形容當時學習環境比較催谷，老師嚴肅。因此一度令她恐懼上學，需要媽媽寸步不離，加上家中發生事情，經過社工及心理學家評估，依嵐可能患有分離焦慮症。依嵐媽媽憶述情況，當時要「陪女兒返學」，踏入校園，女兒便不能離開自己，學校需要特別安排會客室讓她們適應。後來社工要經常陪伴，不斷鼓勵和哄勸下，才能偶爾踏進課室。

▲ 陳依嵐更獲得全港青少年進步獎。（相片由受訪者提供）

轉校成學習新轉機

於是依嵐自小二轉到天虹繼續升學，她表示轉校後最大的改變除了消除對學習的抗拒，學習環境亦隨之改善，感受到老師和同學之間充滿愛心與接納，互相支持、努力，同學都很有愛，就算自己試過「扭偈」不悅，他們也會溫柔地安慰自己，更重要是團隊精神。

大家都會負責自己的部分，分工合作，老師也會按學生的強弱項因材施教，尤如一家人充滿著愛。

依嵐媽媽比較到兩間學校的功課性質，認為天虹偏向活動教學，「比較多專題、活動，較核板的抄寫功課不多。依嵐表示以往的學業壓力大：

一日大約有8樣功課要完成，經常要做晚飯時間才做完，好辛苦！

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五年級同儕互學發奮讀書

適應校園生活不久，迎來疫情，依嵐上網課難免會出現懶散、不太認真。她表示自己成績一向中等水平，幸好疫情過後，她突然意識到成績對自己重要，不應得過且過。受到老師循循善誘，鼓勵依嵐用功讀書，同時受朋輩影響使然，她開始努力學習，記下課堂重點，不停溫習課本的知識點。每當遇到不懂的課題，亦會主動與同學「開Zoom」互相指導、討論，經常檢討常犯錯誤避免再犯，寫作方面亦會參考範文佳作，鞏固知識。

看到同學們好努力，我都想選擇自己的路，所以我開始發奮！

作為母親看到女兒的改變感到鼓舞，眼見女兒的進步，還會自動自覺溫習，十分欣慰。回望昔日的學習生涯，依嵐想告訴當時的自己：

你已經改變了好多，你好叻！堅持了這麼久，你要再多欣賞自己，不要放棄！

本來擔心派位結果，緊張到失眠的兩母女，現在獲得理想成績，依嵐直言要吃美食慶祝一翻。對於暑假後踏入中一生活的她，除了對母校的不捨，仍懷着緊張又期待的心情迎接新生活。而依嵐的媽媽坦言，只求女兒能夠盡力做好，無需過於介意分數的高低。

▲ 依嵐的媽媽坦言，只求女兒能夠盡力做好，無需過於介意分數的高低。（相片由受訪者提供）

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