護眼食物｜小朋友暑假機不離手好傷眼　必吃4類護眼食物抗藍光/防乾澀/緩解疲勞

▲ 小朋友暑假機不離手好傷眼，必吃4類護眼食物，抗藍光、防乾澀、緩解疲勞。

【護眼食物/視力/眼睛健康】在電子科技發達的時代，不少寶寶自小已經開始接觸電子產品，亦無可避免。減少電子產品的使用時間之餘，家長不妨在飲食中多讓孩子進食有利眼睛健康的食物，來加倍保護他們的視力吧！

護眼食物｜4類有助護眼營養素

點擊下圖看4大護眼營養素及食物來源清單：

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兒童護眼丨中大研究指兒童近視率增至36% 營養師分享1日3餐護眼食譜

1. 胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素是維生素A的主要的攝取來源，進入身體後會轉化成維生素A，是眼睛的視網膜與視紫質的重要營養素，而且減少夜盲症的風險對夜間視力及增加淚液分泌來滋養眼睛。

2. 花青素

花青素有抗氧化功效，還可預防眼睛老化，亦有助增加眼部血管的血液流量及放鬆眼部肌肉，改善眼睛疲勞。另外，花青素可以幫助感光物質「視紫質」的合成，令視覺敏感度提升。

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3. 葉黃素

葉黃素也是類胡蘿蔔素的一種，是構成眼睛視網膜的主要色素，亦有抗氧化作用，可減少眼睛受陽光照射時的傷害及過濾螢幕產生的藍光。

4. 奧米加3脂肪酸

除了對腦部發展很重要外，奧米加3脂肪酸也是構成視網膜的重要成分，促進眼睛血管健康。

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▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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