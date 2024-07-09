長壽飲食｜92歲專家研長壽飲食每日必吃8種食物　身體「返老還童」兼防腦退化

▲ 日本92歲飲食專家永山久夫專門研究長壽飲食，近日接受採訪時公開8種每日必吃的食物。

【長壽飲食/預防腦退化/抗氧化/抗衰老/飲食專家/永山久夫/養生/長壽/食物/預防腦退化/預防中風/返老還童】現代人越來越長命，除了醫療科技進步之外，飲食亦是重要的一環。日本一名92歲的飲食專家專門研究「長壽飲食」，近日接受媒體訪問時就分享自己每日必吃的8種食物，除了有助身體維持健康、返老還童之外，還能夠預防腦退化、中風等疾病。

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現年92歲的永山久夫近日接受當地媒體《周刊女性》訪問，透露自己長年研讀文獻，並前往日本各大以長壽聞名的縣市進行採訪，最終歸納出以下8種有助延壽及維持大腦健康、防止失智的食材，並表示自己目前每日都會吃這些食物。'

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1. 蒜頭

含有大蒜素及維他命C等營養素，能夠促進血液循環、補充體力並增強免疫力，同時亦有助護腦。永山久夫表示自己會將蒜頭剝皮後切碎，然後加入味增和糖，製成大蒜味增；吃剩的味增可以放入雪櫃保存，但就建議在一周內吃完。

2. 魚

魚類含有豐富DHA，有助鞏固記憶、保持大腦年輕。以每日的份量計算，其實3片吞拿魚刺身、1份考秋刀魚、1份黃尾魚片或半條鯖魚的DHA含量便已足夠一日所需。

3. 雞蛋

雞蛋含有豐富卵磷脂，能清除血管內的膽固醇和脂質，並具有暢通血流、預防動脈硬化、改善血壓等功效，建議每日可吃2隻。

4. 納豆

納豆含有納豆激酶酵素，能促進血液循環，且有助皮膚美白、促進大腦健康。永山久夫指，進食納豆前應至少攪拌40次，把納豆絲攪至銀色黏稠狀之後再吃。

5. 蘿蔔

蘿蔔因為含有胡蘿蔔素，所以具抗氧化作用，並且能夠延緩衰老，對延壽有一定幫助。

6. 酸梅乾

酸梅乾含有檸檬酸、琥珀酸等營養素，除了有消除疲勞的作用，還能加強腸胃活性化、促進食欲，並抑制幽門螺旋菌，預防胃潰瘍。

7. 芝麻

芝麻含有豐富維他命B及維他命E，有助恢復身體的活力。

8. 綠茶

綠茶含有胡蘿蔔素、維他命E及維他命C等營養素，具有抗衰老的作用。

部分食材可「返老還童」

據報，永山久夫曾在20歲時患上肺結核，之後開始注重飲食，並不斷進修及進行研究，希望藉此增強身體免疫力。對於上述8種食材，他表示有不少是參考日本一些長壽地區的文獻和研究之後推薦，其中更有部分食材在平安時代已被記載有「返老還童」的功效。他亦希望大眾可以透過進食健腦、有助延壽的食物，在未來成為美麗且有活力的長者。

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