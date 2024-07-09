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開心速遞丨甄采浠一直留意張致恒一家　不忍孩子受苦想領養雯雯兒子

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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甄采浠想領養雯雯的孩子。

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）長期表示面臨經濟困難，雯雯更控訴丈夫Steven是「大食懶」，可是另一方面夫婦卻有4個兒子

在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演高小姐的甄采浠（前名甄詠珊）原來一直有留意雯雯一家事。日前，她更轉載雯雯透露財政困難的新聞，並表示：「我可不可以領養一個？」

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曾與黃宗澤拍拖

現年43歲的甄采浠曾自爆入行前與黃宗澤拍過拖，而黃宗澤也承認過這段戀情，但不願多提。

到今未婚的她很喜歡動物和小朋友，更透露自己試過多種方法也是沒有BB，所以想收養一個，更接受傳媒訪問時直言：「如果你哋咁唔珍惜，就畀啲好想珍惜嘅人啦。」

甄采浠與父親。

一日打三份工

甄采浠在1997年因父親破產兼欠負，所以半工讀幫補家計，曾一日打三份工。到2004年，獲許冠傑發掘加入「Sam's Angel」，由此踏足娛樂圈。在2007年，她與石詠莉和陳樂榣組成女團Freeze。

在2016年，她加入TVB成旗下基本藝人合約藝員，在2022年1月改名「甄采浠」，她近年最為人熟悉的演出就是《愛·回家之開心速遞》。

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