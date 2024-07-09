何猷啟前妻齊嬌離婚後生活繼續富貴　見過鬼怕黑：再也不想找富二代

▲ 賭王三房公子何猷啟前妻齊嬌表示不會再選富二代做另一半。

賭王何鴻燊三房公子何猷啟在2018年與圈外女友齊嬌（Gigi）秘密在海外註冊結婚，兩人婚後育有兩個女兒。

可是在2020年7月，何猷啟被揭密會20歲留學生新歡Alice，當時令全城轟動。之後，何猷啟公開發聲明表示自己早已與齊嬌離婚，而齊嬌返回上海生活。

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齊嬌抗拒姊弟戀

齊嬌婚前是「金融之花」，從事教育及金融工作，離婚後雖然嬌已不再是豪門少奶，但生活仍甚富貴，常周遊列國旅行，早前她接受訪問自爆每年要花過百萬養女兒：「光孩子的話120萬（約129萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）30、40萬這樣。」

不過她直言不會再婚：「傷感一點就是可能對男人、對婚姻已經沒有太大的希望，但是我們還是得要抱有那份對愛情的憧憬。（那你還會再結婚嗎？）不會哈哈。」

但她不抗拒拍拖，可是強調對姊弟戀沒興趣，甚至希望對方是「大叔」，而且講明不要富二代：「一定是大叔，再也不想找弟弟了，因為我的前任就是比我小，然後我也再也不想找所謂的富二代了，No！」

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