期間限定｜Diptyque城市限定香氛蠟燭系列回歸　香港、巴黎版本配合奧運日期推出

▲ 大家喜歡搜羅不同的香氛蠟燭嗎？

香氣可以喚醒記憶，大家會否喜歡搜羅不同的香氛蠟燭？Diptyque之前一直有推出的城市限定香氛蠟燭系列，經常被搶斷市！最近這個系列再度回歸，推出的11款香氣代表11座城市，當中包括香港、巴黎、倫敦、柏林、東京等，而巴黎及香港香氛蠟燭限定套裝亦將於7月26至8月11日在全港Diptyque精品店特別發售，大家可把握時機入手！

Diptyque 城市限定香氛蠟燭系列今年再度登場，以世界各地11個城市為靈感，推出當地限定的香薰蠟燭，包括了3個歐洲城市、3個美洲城市及5個亞洲城市。城市限定香氛蠟燭系列從包裝到香氣都以該城市為靈感。

香港版本紅瓶配紫荊花香突顯東方美

就以香港為例，香氣以香港的市花紫荊花作為主調，融合了一種獨特的蒸煮白米飯時散發的香氣，再點綴一絲蘭花香，彷彿置身於香港街頭。包裝設計源於香港密密麻麻的高樓大廈，色彩選擇源於都市的調色盤，它們被紫荊花所纏繞著，呈現被大自然與高樓融合而成的都市，瓶身又以紅底白字為主，突然東方獨有魅力。

香港、巴黎版本配合奧運日期推出

而即將於7月26日舉行奧運會的巴黎，其代表香氛蠟燭則以柑苔香調搭配以佛手柑、廣藿香以及苔蘚，混合非常「法式」的薰衣草，描繪出巴黎獨有的風尚，呈現巴黎春天的氣息，呈現最美好的季節。包裝設計中的優雅圖像靈感源於巴黎城市的屋頂，灰至藍的調色配上玫瑰金線條，呈現出巴黎獨特慵懶的氛圍，如同夕陽西下時，整個城市沐浴於粉紅的光線中。

巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，與巴黎及香港香氛蠟燭限定套裝推出的日期一致，似乎是為了配合這年4年一度的大型體壇盛事，就算不遠赴巴黎，留港也能入手盡顯巴黎時尚氣息的限定版香氛蠟燭！

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11個城市的香薰蠟燭調香：

城市 調香 Paris(巴黎) 西普香調、薰衣草香調 Hong Kong(香港) 紫荊花、香草 London(倫敦) 天芥菜、紫丁香、刺柏、風信子 Berlin(柏林) 椴樹、蜂蜜 New York(紐約) 雪松、香根草、廣藿香 Miami(邁阿密) 玉蘭、檸檬 Beverly Hills(比華利山) 白色花卉、薄荷、檸檬 Tokyo(東京) 柏樹、乳香 Shanghai(上海) 桂花、綠茶 Pékin(北京) 檀香、玉蘭、綠茶 Séoul(首爾) 木槿、乳香

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