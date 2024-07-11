劍神師兄｜培訓張家朗成材變成隊友　張小倫退役後堅持教學發掘潛力新秀

【張小倫/劍擊/花劍/巴黎奧運/香港運動員/暑期班】上屆奧運香港隊屢創佳績，特別是劍擊項目令全港為之鼓舞！今年4月退役的男子花劍「大師兄」張小倫上周三（3日）到中學分享劍擊技巧，提起力爭衛冕奧運的「劍神」張家朗，他大讚張家朗年少時已很有潛質，又指對4名即將出戰奧運的劍手很有信心。

今年暑假，恒基地產舉辦「Breaking New Ground．突破恒常界限」活動，與青途發展社區發展協會及凝動香港體育基金合作為200名中學生開設暑期體育班活動，包括劍擊、滑浪風帆及網球等小眾運動，由方力申、張小倫、蘇慧音、葉姵延等多名退役港隊運動員親自教授及分享心得。劍擊運動員張小倫與前香港空手道運動員李振豪上周三（3日）到麗澤中學向500多名學生分享運動員生涯，並親自指導學生劍擊技巧！

▲ 劍擊運動員張小倫與前香港空手道運動員李振豪向500多名麗澤中學學生分享推廣暑期體育課程。（孔文秀攝）

劍擊張小倫｜堅持教學發掘潛力新秀

張小倫向台下同學分享初時與張家朗練習時的回憶，他指張家朗及前隊友蔡俊彥年少時曾是他的學生，練習時已覺得他們很有潛質，鼓勵他們繼續打劍，最終雙雙進了香港體育學院，之後更成為小倫的隊友，這件事令他一直堅持教年輕人打劍，「經過了十年之後跟你一起做隊友，對我來説是很特別的事。」他又形容兩位上台示範花劍的學生只上了兩堂暑期班就打得很好，認為同學們非常有熱誠和潛質，建議他們多練習的話有機會向花劍運動發展。

分享會上他又以自身運動員挫折經歷勉勵同學勇敢面對挑戰，將壓力化為動力。

運動員的壓力比一般人更大，我拿不到成績會懷疑自己，又覺得好像交代不了，所以我會將壓力變成推動我向前走的動力，突破自己。

劍擊張小倫｜退役後專注推廣運動

張小倫笑言剛退役的感覺十足像失戀的失落感，指現在退役後多了時間去做分享和推廣來平衡退役生活。他又指平日會教小朋友劍擊班，其餘時間就接不同媒體的宣傳工作，以運動員形象的身份接觸商界，令運動產業得到重視，爭取香港運動員的利益。

運動可比喻成金字塔，要底層的基礎穩固，才能有一個突出的選手，所以我退役後積極做培訓項目，期望尋覓運動種子成員。

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劍擊張小倫｜支持跨界合作普及小眾運動

首個暑假課程已在6月中展開，15位正在參與劍擊暑期課程的麗澤中學學生在上周三（3日）的分享會獲張小倫在旁親自指導。對於今次的活動，他指過去本港運動發展的支援較少，不是很多學校有資源讓學生接觸劍擊，今次有機構的支持，讓更多年青人有機會嘗試花劍。

學生除了讀書，嘗試不同興趣亦能找到自己的未來發展方向。張小倫認為，學生中學時期多接觸不同運動有助找到人生路向，而且可以養成不服輸和積極面對挑戰的心態。

沒有人做運動職業的時候，城市就沒有生命力。

▲ 兩位同學在張小倫面前進行劍擊比賽。

劍擊張小倫｜有信心香港隊會再創佳績

張小倫今屆奧運轉換角色，以旁述主持身份來參與賽事，他指運動員能夠出戰奧運，已具備一定的能力，希望他們放鬆心情迎戰奧運，爭取佳績，「他們在出戰奧運前已獲得不少佳績，全部劍手都具備獎牌實力，不過我知道參與奧運一定會有壓力，希望他們能調節心情，視乎當日比賽的發揮和情緒，只要集中精神，成功的機會便大增，我對他們很有信心。」

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