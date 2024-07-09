鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅

▲ 鄧麗欣與王子結束戀情3年後，感情疑有新發展。

鄧麗欣（Stephy）有新戀情！現年40的Stephy愈成熟愈有女人味，被封「中女天花板」。不過她在2021年與台灣藝人王子（邱勝翊）分手後，一直沒表示再有拍拖。

但靚女豈會冇人追？今日（7月9日）有傳媒拍到Stephy與一位6呎高大隻型男行街，二人都戴住情侶鴨咀帽外出，而且更指Stephy不避諱情不自禁當眾與男方手蹺手，由此可見二人不似普遍朋友，從行為所見應為熱戀中情侶。他們甜蜜齊買餸，疑返家玩煮飯仔。

鄧麗欣與粉絲齊賀歌迷會成立17周年 Stephy哽咽感謝歌迷：希望唔會令大家失望

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鄧麗欣成圈中小富婆

巧合地，早前Stephy在個人社交平台，上載於所租住的大埔比華利山的4000呎獨立屋內的天台拍的照片，寫道：

家中豪宅最近難得的好天氣🌞

返到屋企都要留下倩影先啦😎

從相中所見，鄧麗欣靠在玻璃圍欄遠眺開揚海景及山景，十分寫意。

早前開派派慶祝歌迷會成立17周年的Stephy，出道以來歌影視三方面發展，而且更投資時裝店、健康飲品店，早已是圈中小富婆。

早在2009年，Stephy以700萬元購入香港仔南灣御園高層單位，據悉現時放租之用，至於她多年前以6萬租住大埔比華利山的4,000呎獨立屋至今，估計其身家達半億元。

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