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超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 59 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【消委會/水中銀/LDK/護膚/面膜/保濕//防腐劑/過敏/超市大搜查】相信不少女士都會在睡覺前敷面膜，幫助修護肌膚並進行保濕。消委會曾檢測過市面上40款保濕面膜，當中有14款不含防腐劑MIT及致敏物，而生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）亦曾檢驗過28款面膜，當中有11款通過安全無毒測試，TOPick整合出25款安全無毒名單；此外，日本雜誌《LDK》亦曾針對保濕力評測94款保濕面膜，TOPick從中整合50款保濕面膜，供大家參考。

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25款無毒面膜安全名單

消委會曾測試過市面上40款保濕面膜，當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏、有18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等；而剩餘有14款屬安全之選。

生物科技公司「水中銀」早前年檢驗過市面上28款保濕面膜，針對產品的急性毒、慢性毒與成分篩查進行檢測，結果有24款面膜屬「品質卓越」，惟過半產品現已停售，僅有11款「品質卓越」面膜仍然在市面上有售。

為此，TOPick整合出25款安全無毒名單供大家參考，名單如下：

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Methylisothiazolinone（MIT）是常見的防腐劑之一，有機會引發接觸性敏感反應（Contact Allergy），自2016年起，於歐洲所有駐留類化妝品禁用。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，部分人接觸MIT後可能會引起皮膚過敏，出現紅斑、乾燥、皮膚腫脹、水泡、脫皮，感到灼熱或刺痛等。消委會亦曾提醒，若生產商將含MIT的產品標明免沖洗，可能令消費者誤用而導致皮膚敏感。

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50款保濕面膜高分名單

日本雜誌《LDK the Beauty》曾於2021年和2023年分別評測54款及60款面膜，兩次評測均針對產品的保濕力、成分和使用感進行評分，當中以保濕力為重點。本報從2021年評測中，挑選出30分保濕力獲3.5分或以上之保濕面膜，以及從2023年評測中挑選出20款面膜總評獲A級之保濕面膜，整合出總共50款保濕面膜，供大家參考。

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