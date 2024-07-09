直腸癌｜「前10億新抱」艷星出身　罹直腸癌四期直腸癌兼擴散　肝再長水泡：我不覺得會死

【顧婕/直腸癌/癌症/擴散/便秘/血便/脹氣/肝臟/水泡/症狀/徵狀/前10億新抱/艷星】57歲台灣前艷星顧婕確診患上直腸癌四期，短短半個月間消瘦約4公斤（約8.8磅），更被醫生斷言可能只有5年餘命。日前她再曝近況，指自己雖於5月初完成第二次手術，消除肝臟內長出的9粒水泡，惟數周後復診，又再發現肝臟內新增2、3粒水泡。由於手術傷身，顧婕坦言目前欲借助食療打敗癌魔，但仍抱著積極心態抗癌：「我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症！」

最新影片：

綜合台媒報道，曾於90年代來港發展的現年57歲台灣前艷星顧婕，曾坦承自己因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，然而豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。她於4月27日曾接受台媒訪問，稱自己之前因長期受便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。

她於4月28日開始住院、29日接受多項檢查，證實腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米，屬2至3期之間的直腸癌；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部，並於同月30日接受微創手術切除腫瘤。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

住院兩周體重急跌4公斤 決心與癌症對抗到底

完成切除手術後顧婕一直接受抗癌治療，並於5月7日進行最後的肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅），她坦言自己最初難以承受罹癌消息，初入院時亦怨天尤人，術後她便決心要勇敢抗病，即使之後被醫生斷言也許只剩下5年時間可活，仍在做好最好及最壞打算後堅強表示：

我認為我至少還可以活20年！

同時亦提醒大眾要注意身體健康、好好珍惜自己的生命，不要像她這樣輕忽肉體，假如出現便秘、血便，一定要盡快到大醫院進行檢查。

肝臟再生3粒水泡 憂手術傷身欲靠食療抗病

惟日前顧婕接受台媒訪問時透露近況，指被告知肝臟內再度長出2、3粒水泡，雖然醫生希望她立即進行手術，但之前多場手術皆令顧婕體力及食慾變得極差，令她擔心頻繁手術極傷身體，因此要求醫生：「給我三個月時間吃牛樟芝」，盼可借助食療打敗癌魔：

如果水泡消失表示我贏了，不幸蔓延我就去動手術。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

醫生一句話讓她極安心

現時正正積極抗癌的她，透露自己會與癌症康復者的友人交換心得，且未有留下任何遺書，表示醫生曾向她立下豪言：「醫生說只要他在我一點想不用擔心有生命危險。」因此令她亦如同吃了「定心丸」般安心，堅強表示：

我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

相關內容：直腸癌｜57歲前10億新抱 癌細胞擴散患直腸癌四期 哽咽落淚：沒辦法接受

直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

有大腸瘜肉者

大腸癌家族史者

癌症家族史者

慢性腸發炎者

肥胖者

長期攝取高油脂、高熱量飲食者

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5