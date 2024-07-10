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時尚配飾｜Jennie穿透視裝示範Chanel多功能首飾　耳機+腕錶+頸鏈三合一展時尚魅力

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Jennie大展時尚魅力！

國際奢侈品牌Chanel近日於首爾舉行Coco Crush的期間限定店活動，有「人間香奈兒」美譽的BLACKPINK成員Jennie當然是貴賓之一，當日Jennie穿上黑色透視吊帶連身裙現身，再配搭Chanel  Logo黑絲襪及黑色小手袋，但All Black造型都不及她所配戴的首飾吸睛！

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Jennie配戴三合一Chanel Première Sound Watch 

Jennie率先示範Chanel這款多功能首飾，它既是手錶，又是頸鏈和耳機的飾物，名為 Chanel Première Sound Watch，是 Chanel腕錶創意工作室總監 Arnaud Chastaingt 設計的三合一新作。設計師將 Première腕錶的皮革交織錶鏈延長，化身成長頸鏈，再連接上黑、金色設計的入耳式耳機，耳機上更飾有標誌性的雙C標誌。值得注意的是，這個耳機並非裝飾品，而是可以使用的耳機，是名副其實既時尚又實用的配飾。

Première 腕錶是 Chanel的第一款腕錶，於1987年推出，其靈感源自品牌的標誌性元素，例如八角形錶殼呼應 N°5 香水瓶瓶蓋造型，皮革交織錶鏈則呼應品牌經典手袋的鏈帶。

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近日陷入室內吸煙風波

活動上的Jennie明艷照人，沒想到數天後即陷入室內吸煙風波，事情源於Jennie的團隊在網上發佈Jennie於意大利的影片。

片中的Jennie不但疑似在室內抽煙，更疑向著工作人員臉上吐煙，事後網友紛紛抨擊Jennie此行為不恰當，對她完全大扣分，不少粉絲也表示無法接受。

為事件發道歉聲明

事件經過發酵後，Jennie公司現已將影片刪除，但很多網友仍感到不滿，更直接告發到外交部，要求讓意大利相關單位嚴查此事。

直到9日，Jennie所屬經紀公司終發出聲明，留言坦承Jennie有吸煙行為，並作出道歉：「Jennie確實有做出在室內抽煙的行為，針對造成其他工作人員困擾的部分，她已經深刻反省，並且也向當時在場的工作人員直接聯絡致歉。」未知能否平息事件。

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