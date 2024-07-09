升中放榜︱最後一批「雙非」學童新學年升中　有校長憂縮班潮蔓延至中學

▲ 2013年起政府推出「零雙非」政策，最後一批「雙非」學童新學年將升讀中學。（資料圖片）

2013年起政府推出「零雙非」政策，最後一批「雙非」學童新學年將升讀中學，有校長憂縮班潮蔓延至中學；亦有弱勢中學憂生源再減少，冀當局在中學推小班教學。

據教育局文件，本年參加升中派位學童略增1.75%至51,393人。按局方最新發布《學生人數統計報告書》，去年9月收集數據指，若以現屆小五生全數順利升班推算，明年有約54,591名小六生準備升中，比現屆57,431名小六生少2,840人、減幅4.9%；當中未扣除報讀私校或到海外升學等不參加升中派位學童，亦未加上插班生及新來港學童。

被問到是否受「零雙非」政策、「龍年效應」影響，今年參加升中派位的跨境生較往年多，中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻稱，情況「唔奇、啲人衝線」，來年起僅「單非」可來港升學，同時「高才通（申請人子女）好散，未咁大影響」，料中學將面臨縮班潮。

有不願具名的資深教師亦指，難預料來年收生情況，「如果業界要萎縮，唔係企喺到一日、講兩句改變到」，希望局方推出更完善的政策如小班教學，循序漸進幫助業界，並認為學校有別市面其他機構，不能「今年執一間，下年又開一間」。

教育局副秘書長梁蘊儀上周則在局方網誌發文稱，小班教學須考慮課室數、學校發展及資源調撥，中小學課程設計不同，故未有計劃在中學推行。

記者：梁凱婷

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