升中放榜2024︱最後一批「雙非」學童新學年升中　有校長憂縮班潮明年蔓延至中學

▲ 2013年起政府推出「零雙非」政策，最後一批「雙非」學童新學年將升讀中學。（資料圖片）

2013年起政府推出「零雙非」政策，隨着最後一批「雙非」學童今年升讀本港中學，明年9月將是「零雙非」政策影響中一派位首個見效年。有小學校長料「縮班潮」將蔓延至中學；有弱勢中學教師憂生源再減少，冀當局在中學推小班教學。

本年參加升中派位學童按年略增1.75%至51,393人。按局方最新發布《學生人數統計報告書》，去年9月收集數據指，若以現屆小五生全數順利升班推算，明年約54,591名小六生準備升中，比現屆小六生少2,840人、減幅4.9%；當中未扣除報讀私校或到海外升學等不參加升中派位學童，亦未加上插班生及新來港學童。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻相信，在「零雙非」政策及「龍年效應」影響，會有內地家長「衝線」，導致今年升中跨境生較往年多；惟明年起只有「單非」內地生可來港升學，即使有內地人才輸入，「高才通（申請人子女）好散，未咁大影響」，料中學將面臨縮班潮。

有資深中學教師說，難預料來年收生情況，希望局方推出更完善政策如小班教學，循序漸進幫助業界，並認為學校有別市面其他機構，不能「今年執一間，下年又開一間」。惟教育局上周發表網誌重申沒有計劃在中學推行小班教學。

記者：梁凱婷

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