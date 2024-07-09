郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話

▲ 郭晉安反撃歐倩怡「見死不救」指控。

郭晉安在今日（7月9日）出席劇集《金式森林》探班活動，對於前妻歐倩怡早前上「蝦頭」楊詩敏及連詩雅主持的YouTube節目「絲打圍爐」訪問時透露，自己曾發燒、呼吸困難甚至失禁，可是枕邊人沒叫白車，而且態度冷漠，只是給了她一個痰罐嘔吐便算。

對此事，郭晉安接受在場傳媒訪問表示，不想再講此事，稱：「唔係真嘅嘢我唔回應。」他表示他的睡房是套房，所以不會有痰罐。當再被追問覺得歐倩怡為何要這樣講，以及她被網民鬧忘本等，他也一一表示不想去評論。

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評 Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因

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​​​​​大方祝福歐倩怡

但提到一對仔女會否看到歐倩怡在網上節目的訪問會影響心情，郭晉安坦言就算子女沒看該訪問，同學也會講此事，而他會對子女作心理輔導。

另外，歐倩怡在節目講及自己在玩交友APP，並認識了多位異性，郭晉安稱二人已離婚，歐倩怡言論代表好自己：「我唔會再因為佢嘅事作出任何嘅表態。」

至於會否祝福前妻找到另外一半，他說：「會祝福，其實每一個人條路都有佢自己嘅選擇。」再被問會否與前妻齊參與孩子活動，他表不如果彼此時間配合也會齊出席，並指二人仍是朋友，彼此也會用WhatsApp講關於仔女的事。

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