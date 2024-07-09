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孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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有港媽懷胎8個月，仍做「步兵」一日接6單外賣。

【孕婦／懷孕／外送平台／步兵／外賣員】有沒有想過當外賣送到家門時，一開門發現外賣員竟然是個「大肚婆」？一名港媽懷孕8個月，卻走去做外送平台「步兵」，更不怕酷熱天氣，一日甚至能做6張外賣訂單，讓網民不禁大呼非常「牙煙」！

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大肚8個月去送外賣

該名港媽周一（8日）在社交平台「小紅書」上發文，分享自己懷胎8個月做外送平台「步兵」的經歷。女事主指，自己已懷孕8個月，突然想「解鎖新職業」，於是忽發奇想，挺著8個月巨肚送外賣。最近天氣酷熱，她一天最多能做6張外賣訂單，「白天跑了3單、晚上再跑3單」，中午時分還能夠偷閒回家洗澡，休息一會待太陽下山後再出動，非常勤奮。女事主亦上載工作的相片和接單截圖，可見她選擇在離家不遠的油尖旺一帶送外賣，她笑言更因此而得了「工傷」。

太胖了，大腿兩側磨到破皮了，每個職業的辛苦都有不一樣，累並快樂！

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網民驚中暑急阻止

帖文下有很多網民急忙留言阻止她，指近日天氣酷熱，恐防女事主會中暑，影響胎兒健康，「8個月真係唔好亂嚟啦」、「大住個肚仲玩步兵」。女事主亦有解釋自己在烈日下有喝很多水，補充水分，亦聽從網民意見「唔去啦，等生完再去」。女事主表示，自己除了想嘗試新職業，亦希望能夠藉口運動一下。

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相關文章：孕婦飲食丨孕期缺4種營養素恐致早產妊娠毒血　營養師推薦食物助胎兒健康成長

拆解孕婦運動迷思

到底孕後期婦女經常走動會否影響胎兒？台灣婦產科醫生郭安妮接受台媒訪問時表示，若孕婦決定要在懷孕時期繼續維持之前的運動習慣，需注意有4大禁忌：

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郭醫生亦提到，孕婦若過量運動，恐會導致「宮縮」，有可能會導致早產或流產。宮縮會引發孕婦肚子痛，故孕婦的運動量一定要比懷孕前低。故此她建議，原本沒有運動習慣的孕婦在孕期散散步就已經足夠，亦最好要依照自身孕前的體力作評估，無需要與其他孕婦作比較。

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