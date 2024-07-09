黃大仙停電｜中電指故障電纜接頭曾受第三方外物干擾　導致絕緣功能逐漸受損

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黃大仙區上月12日停電，影響美東邨美德樓、黃大仙下邨龍光樓及現崇山，共四座樓宇，以及部分商戶的供電。中電今（9日）向機電工程署提交調查報告，指出黃大仙區內兩條1.1萬伏特環型電路的地下電纜，於當天先後發生故障，引致事故。中電其後詳細剖析故障的電纜，確定兩條電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到第三方外物干擾，引致絕緣功能逐漸受損，令當日兩條電纜先後發生故障。

中電並交代事故詳情，指停電當天的下午1時，中電偵測到一條位於聯合道至美德樓的1.1萬伏特電纜發生故障，故障電纜被即時隔離，受影響範圍內的電力繼續由另一條位於龍光樓至趣園樓的1.1萬伏特電纜供應，因此供電未受影響。中電隨即向相關政府部門申請進行緊急掘路工程，安排工程人員搶修故障的電纜，至晚上8時02分，當聯合道至美德樓故障的電纜仍在搶修中，位於龍光樓至趣園樓正在供電的一萬一千伏特電纜發生故障，因此約2,250個客戶的電力供應受到影響。經工程人員全力搶修，近500個客戶的供電於晚上11時30分以流動發電機提供，而其他客戶供電於翌日凌晨零時11分全面恢復。

中電指，再次向受影響的市民衷心致歉，稱理解黃大仙區市民對電力事故的關注，已即時採取額外應對措施，包括加強巡查黃大仙區的電纜線路與變電站設備，預計7月中前完成巡查區內所有客戶變電站，同時會加強巡查第三方工地，提醒工地前線工人，在進行第三方工程時避免干擾地底電纜，以免造成破損。此外，亦會繼續應用創新科技為黃大仙區内關鍵地底電纜進行狀態檢測，以及加快更新黃大仙區內的關鍵供電設備。

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