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巴黎奧運｜巴黎奧運港隊獎金加碼兩成　奪個人金牌可得600萬

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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港協暨奧委會今日舉行「巴黎奧運主題裝置」揭幕儀式。(彭大偉攝)

巴黎奧運會本月26日揭幕，特區政府下午為中國香港代表團舉行授旗儀式。賽馬會宣布，「優秀運動員獎勵計劃」金額較去屆增加兩成，取得個人金牌的運動員可獲600萬元獎金。

港隊今屆派出70多人代表團，當中35名運動員，會出戰逾30個比賽項目，包括奪標熱門的單車、劍擊、以及游泳等，其中最年幼選手只有17歲。按賽馬會公布，個人金、銀、以及銅牌，分別獨得6百萬、3百萬、以及150萬；團體金、銀、以及銅牌，則分別可獲300萬、至1千2百萬獎金。個人以及團體第四至第七名，亦可獲一定款額獎金。

署理行政長官陳國基表示，金額較去屆增加兩成，取得個人金牌的運動員可獲600萬元獎金，以激勵運動員力爭佳績。另外，巴黎氣溫較高，經中聯辦、特區政府及港協暨奧委會緊密協ZA調後，決定運送流動冷氣機到巴黎選手村，讓運動員更好休息和備戰。

陳國基表示，香港代表團上屆在東京奧運取得1金2銀3銅的歷史佳績，令市民心感自豪和驕傲。為了帶動奧運熱潮，特區政府早前購入巴黎奧運的電視轉播權，並已交由本地三間持牌免費電視台及香港電台播放多項賽事，康文署亦會在全港指定體育館設立奧運直播區，希望市民能夠緊貼各項賽事，為運動員歡呼納喊，打氣助威。

另外，港協昨日起至8月11日，即是巴黎奧運最後一日，將於金鐘添馬公園擺放大型奧運主題裝置；有關裝置集結由奧運五環和紫荊花組成的港協標誌，以及巴黎奧運吉祥物於一身，晚上會配以燈光點綴，讓市民及遊客日夜都可以前來觀賞或「打卡」留念。

港鐵今(9日)亦宣布，為全面支持運動員及其支援團隊，會向所有出征巴黎奧運會及殘奧運會的香港運動員，送贈一年有效的港鐵免費車票；又會送出200張免費機場快綫車票予出戰巴黎奧運會的運動員。

巴黎2024奧運會獎金（2024年7月26日至8月11日舉行）

 個人團體
金牌HK$6,000,000HK$12,000,000
銀牌HK$3,000,000HK$6,000,000
銅牌HK$1,500,000HK$3,000,000
第四名HK$750,000HK$1,500,000
第五至八名HK$375,000HK$750,000

資料來源：香港賽馬會

金鐘添馬公園正擺放大型奧運主題裝置。(彭大偉攝)

港協暨奧委會今日舉行「巴黎奧運主題裝置」揭幕儀式。(彭大偉攝)

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