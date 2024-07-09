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MIRROR成員丨鏡粉癌細胞擴散至第四期　Edan留言打氣令粉絲重拾信心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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Edan為患癌鏡粉打氣。

MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）為患癌鏡粉打氣！話說，有位鏡粉在網表示自己雖然已接受化療與電療，並指追星正就是他每次去接受治療的動力。

該鏡粉透露，以前自己不懂用IG與TG，為追MIRROR而學懂，而且每次追星都會帶齊相機等「架生」。同時，透自己以往出席MIRROR活動都可以自向偶像講自病況，而Anson Lo與Edan能夠給予人一份安心開心幸福感。

可是無奈地，該鏡粉最近癌症復發，而且更擴散到第四期，令其十分沮喪，並無奈表示日後未必可以在出席到MIRROR活動。

Edan知道此事親自留言回應，寫道：「你要加油！我會一路喺度支持你」該患癌鏡粉收到Edan回覆感到感動。

MIRROR成員丨將50年前「紙盒藏屍案」拍成電影　呂爵安疑演年輕版歐陽炳強：期待成品

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