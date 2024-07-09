升中放榜2024｜南區一中學罕有收近200份中一叩門申請　內地專才子女報名激增兩三倍

▲ 薄扶林培英中學今日（9日）為大批準備來港升讀中一的內地生舉行入學試。（學校提供）

升中派位今日（9日）放榜，全港獲派首志願滿意率79%，為近3年最低。有南區中學校長透露，受惠輸入人才計劃，截至今日接獲近200份中一「叩門」申請（即申請候補位），內地生佔8、9成，平均5人爭1學額。升中放榜後，校方今日隨即為學生舉行入學試。

薄扶林培英中學今日人頭湧湧，校方為大批準備來港升讀中一的內地生舉行入學試。

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校長陳俊賢稱，截至今日接獲逾180份中一「叩門」申請，連同遲交表格料最終有200份申請，將有40人獲錄取，其中8、9成申請也是內地生，循人才計劃來港、報讀中一的家長按年增幅更是以2、3倍數計；連同各級插班申請，全校接獲逾600人申請。

陳俊賢自言是取得「階段性成果」，大部分內地家長並非透過校方「主動宣傳」認識該校，而是連續兩年參加針對大灣區家長的教育展，加上該校在廣州創校，與內地聯繫緊密，家長問卷反映不少人都是透過家長群組口耳相傳。南區屬生源減少的重災區之一，他認為若不開拓外來生源是「幾恐怖」，適逢大量人才計劃家長來港，可以「各取所需」，若學界能把握機遇，更有機會令適齡學童下降問題得以解決。

另外，有小學校長分析家長選校較進取，加上「優才」、「高才」子女來港，加劇派位競爭。詳情請【按此】

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記者：馮琪雅