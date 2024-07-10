森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機

【2024年IB放榜/IB狀元/IB榜眼/聖保羅男女中學/IB成績/森美女兒梁曦童】著名商台DJ森美女兒梁曦童（Charisse）在2024年國際文憑大學預科（IBDP）考試中，考獲44分成為IB榜眼，外界均讚揚森美與太太陳雅嫻（Veronica）教女有方。放榜後森美接受TOPick訪問稱，是女兒本身乖巧、勤奮，靠自己努力考獲好成績，而曦童也向本網大方分享其讀書記憶法，是全靠一個App幫忙，連哥哥梁曦樂都有用！

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▲ 森美女兒梁曦童成為2024年IB榜眼，考獲44分佳績。（陳慧安攝）

著名商台DJ森美女兒梁曦童（Charisse）在2024年國際文憑大學預科（IBDP）考試中，考獲44分成為IB榜眼，外界均讚揚森美與太太陳雅嫻（Veronica）教女有方。放榜後森美接受TOPick訪問稱，是女兒本身乖巧、勤奮，靠自己努力考獲好成績，而曦童也向本網大方分享其讀書記憶法，是全靠一個App幫忙，連哥哥梁曦樂都有用！

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森美女兒IB放榜｜用1個App提升記憶力

就讀聖保羅男女中學的森美女兒梁曦童在IB考獲44分，當然有自己一套讀書方法。梁曦童稱自己主要利用電子方法幫助讀書，其中最常用一個App叫Anki，可以自製各種flash card記憶字卡組，協助她背誦生字、句子，可以不斷利用字卡去挑戰自己，直到記入腦為止。曦童直言在每一科都有利用Anki，在需要背誦的科目中用得最多，例如中文、化學、生物、經濟科。

每隔不同時間就會派給你同一張卡，它覺得你不愈熟，就會再派多幾次挑戰你。我覺得這樣記憶沒那麼悶，因為你不只是看著那些東西背一次，而是一直測試自己，這樣就會記憶好一點。

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森美稱兩兄妹都有用這款App去協助溫習，認為很適合現今一代的小朋友。森美讚女兒讀書自律，不用他操心，惟擔心女兒太勤力，要多叫她出去玩以減輕她的壓力。

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森美女兒IB放榜｜不設時間表睡到自然醒

很多尖子生都明言不會「開夜車」，梁曦童也不例外，她甚至不會定下一個規律的溫習時間表去限制自己，總之在不必上學的日子，尤其是公開試前的Study leave，她睏了就睡，睡到自然醒就起床，開始新一天的溫習。

我沒有強逼自己一定要何時起床，因為我覺得始終要夠精神，溫習才有效率；我也不會計劃我的溫書時間，或規定溫一小時就要休息，我覺得需要休息就會息一會。

▲ 聖保羅男女中學於2024年誕生1名男狀元，11名榜眼，包括森美女兒梁曦童（前右二）。（陳慧安攝）

森美女兒IB放榜｜愛上攝影 補習都帶相機

曾當選小太空人的曦童坦言，升中後開始專心學業，又要補習，減少了參加這些對外的活動，但她愛上了唱歌和攝影，尤其攝影既不用花太多時間，影到靚相又有滿足感，「好似我日常出去補習，我都可以攜帶相機拍照，我覺得攝影就是一個不浪費時間，又很輕鬆的嗜好。」曦童感謝父母讓她自己選擇興趣發展，讓她選擇興趣班上課，而非必須專注學業。

曦童希望將來能從事一份能幫助別人，或是人與人之間關係的職業。她正考慮赴英國劍橋大學讀心理學或留港讀醫，對於醫科她已頗熟悉，因為有正讀香港大學醫科的哥哥分享感受。不過，她直言讀醫並非受哥哥影響，又笑他所說的，與自己聽入學講座所得的資訊差不多。

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