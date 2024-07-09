電子支付｜八達通加強支援小微企　8.1起永久豁免每月首1萬元交易額轉帳費　

近月接連有地區茶餐廳宣布拒收八達通，亦有要消費者自付「1.5%行政費」，反映小店面對經營困難。為此八達通今日（9日）宣布推出一系列支援中小微企措施，包括由8月1日起，豁免商用版八達通App用戶支付每月首1萬元交易額的銀行轉帳費。八達通營業及市務總監李玉兒稱，小微企一直支撑着香港經濟，讓本地經濟有更多元發展，盼助他們在瞬息萬變的市場環境中保持競爭力，一起渡過經濟困難時期。

現時除的士司機外的商用版八達通App用戶，若要把所收的八達通款項過數至銀行，必須繳付1.5%轉帳費。雖然開戶協議訂明，商戶不能因此向顧客收取額外費用，惟近月仍有食肆貼告示，指如以電子支付結帳，每個套餐需加1元或1.5%，有食肆更索性不再收八達通。

李玉兒稱，目前有逾4.6萬個商戶使用商用版App，主要包括零售或家品店、餐廳等民生小店，為助減輕經營壓力，下月起會永久豁免每月首1萬元交易額的銀行轉帳費，即每月最多免收150元；並稱逾8成商用版用戶每月交易金額僅1萬元或以下，換言之，新措施下大部分用戶的轉帳費全免。

她續指，除了繼續向新用戶贈送八達通流動收款機、豁免首6個月銀行轉帳費等，亦計劃於今年下旬，容許獨資經營用戶把款項直接增值至八達通卡，手續費全免，以助靈活運用資金；且會改善App介面等。

另外，逾2.5萬名的士司機已登記成商用版用戶，他們的八達通收款機更率先同時支援八達通、銀聯二維碼、AlipayHK和內地支付寶等支付方式。李玉兒指，疫後旅客喜歡深度遊，為方便小店把握商機，擬於下半年把上述功能拓展到零售業，能接受更多支付工具付款，正與各平台洽談合作。

被問到是否有很多商戶因不想繳付轉帳費，而不再用八達通收款？李玉兒強調只有零星個案，八達通目前覆蓋約19萬個付款點，支援八達通收款的商戶數目持續增長。另提到撇除消費券加權後，商戶交易量按年升10%，期望新措施推出後仍能維持高增長水平。

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記者︰梁薾心