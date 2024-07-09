搶人才｜建造業仍缺1.5萬人　建造業議會：輸入外勞不影響本地工人就業

▲ 香港建造學院全日制課程即日起至8月30日接受報名。（香港建造學院圖片）

政府將在未來10年投放大量資源發展基建，建造業議會執行總監鄭定寕今日（9日）形容建造業正處於黃金時期，人手需求龐大，惟業界今年仍缺1.5萬人，加上工人老年化，料2027年加劇至缺少4至5萬人，故政府多管齊下吸人才，包括培訓更多新血、為部分工種輸入外勞，及善用「組裝合成」建築法（MiC）等新科技，以減低人手需求。

鄭定寕強調輸入外勞是最後選擇，且僅限29個工種，並經過審慎審批，公司每輸入1名外勞亦需提供2個本地培訓職位，「不是任何項目都可以隨便輸入外勞，以本地工人就業為優先」；又指建造學院整體畢業生就業率高達95%，反映目前職位充足，不擔心輸入外勞對本地工人有任何影響。

至於有本地工人反映開工不足，鄭定寕指建造業有工作周期，「當紮鐵完成、倒混凝土，紮鐵工人便不需開工，要等下一個周期，有工種並不需日日開工。而事實說明，就算他們每數天才工作1次，每月仍有足夠收入。」

▲ 為助學生緊貼行業最新發展，香港建造學院今年推出全新「焊接機械人應用專業證書課程」。（香港建造學院圖片）

另外，為吸引年輕人入行，香港建造學院推出「建造業職專發展計劃」，開辦符合資歷架構第2至第4級的全日制「建造證書」、「建造文憑」、「高等文憑」，及兼讀制「建造專門行業專業文憑」課程，今屆畢業生開始亦可銜接合作大學的學士學位課程及獲豁免學分，提供「一條龍」進修階梯，目標是未來5年平均每年提供1.2萬個培訓名額。全日制課程即日起至8月30日接受報名，學費全免。

香港建造學院院長楊文武指，為助學生緊貼行業最新發展，課程涵蓋最新建造業科技，包括用來量度數據的機械狗、建築信息模擬（BIM）、裝配式設計（DfMA）、數碼工程監督系統（DWSS）、共通數據環境（CDE）、安全智慧工地系統（4S）等，今年亦推出全新「焊接機械人應用專業證書課程」。

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記者 ：梁薾心