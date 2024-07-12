粵港合作｜粵港再簽署六份合作協議　長者醫療券適用範圍下周四擴至中山

▲ 第二十四次粵港合作聯席會議今日在廣州舉行。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超今日下午率領港府代表團赴廣州出席粵港合作聯席會議第二十四次會議，討論推進在創新科技、金融、醫療衞生、跨境交通和貿易等領域上的合作。

今次聯席會議的主題是「推進粵港合作高質量發展，做實粵港澳大灣區『一點兩地』全新定位」。會議涉及六項重點工作，包括把握好發展新質生產力的重點機遇、共同推進港深河套建設、攜手推動北部都會區建設、推進無廢灣區建設、共建人文灣區工作、推動跨境醫療協作。

創新科技方面，港府表示，會繼續與廣東省政府緊密合作，探索有利人員、物資、數據等各項創新要素跨境便捷流動的措施，推動粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設。粵港兩地亦會持續透過「粵港科技合作資助計劃」，推動科技成果轉化，以提升兩地企業的生產力和競爭力，貢獻國家的高質量發展。

北部都會區方面，特區政府計劃今年底展開新田科技城首階段發展工程；亦會在今年稍後公布餘下幾個新發展區（即牛潭尾、馬草壟和新界北新市鎮）的土地用途方案。與此同時，特區政府亦積極探討採用不同的發展模式，包括「片區開發」模式，以更好運用市場力量。

港府：香港可成為內地氫能技術和產品示範基地

為深化粵港金融合作，兩地政府同意繼續研究落實一系列金融合作措施，包括加強在綠色和可持續金融方面的合作、便利跨境投融資和資金流動、促進跨境金融人才流通等。

氫能發展方面，港府指出，香港特區可以發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，成為內地包括廣東氫能技術和產品的示範基地，向海外地區推展，並探討兩地合作推動跨境氫能車輛標準對接及配套設施等。

粵港雙方會後簽署六份合作協議和備忘錄，包括《粵港質量和檢測認證工作合作協調》、《粵港食品安全工作交流與合作協議》、《落實香港居民豁免參保合作備忘錄》、《長者醫療券大灣區試點計劃及相關政策研究合作備忘錄》等。

港府宣布，由下周四起，長者醫療券的適用範圍會再進一步擴展至位於中山的中山陳星海中西醫結合醫院，其餘各試點醫療機構於今年第三季起會陸續開通相關安排。

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李家超致辭時表示，大灣區建設已進入加快速度、縱深推進的新階段，香港必定全面深入參與。

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