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升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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江同學聽到同學的官腔受訪，表現出驚訝表情爆紅。

2024年升中派位今日放榜，大批傳媒前往油蔴地天主教小學（海泓道）訪問，其中一條升中派位受訪學生的訪問片段成為網絡熱話。油蔴地天主教小學（海泓道）一名小六學生獲派華仁書院，他接受Now新聞訪問時對答圓滑且成熟，但站在他背後的兩名同學卻在鏡頭前表現出錯愕的真性情，成功引起網民注意。

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該名小六陳姓男同學獲派華仁書院，因此收到傳媒關注而接受訪問。受訪小六學生不諱言自己平時成績Banding較低，因此對獲派華仁書院感到意外，並透露自己的讀書心得是每個星期去補習5天，因此獲派華仁書院的回報是值得。

自己平時成績是再低一級的，入到這間中學對我來說是很意外、很驚喜。報了的補習班是由星期一到星期五，一放學便馬上去上堂。我覺得其實自己付出了那麼多，有這個回報都是值得的。

當他被問到是否辛苦時，該名小六男生圓滑地表示談不上辛苦，並解釋「因為我覺得讀書是我的本份。」不過，最惹人注意的是，站在受訪男生後面的兩位男同學表情卻流露真性情，當聽到受訪男生表示自己星期一至五都要補習時，左邊的男同學立即「O嘴」表示驚訝，更與站在右邊正在忍笑的男同學互相交換眼神。

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而當受訪同學面對鏡頭表示讀書不辛苦，是自己的本份時，左邊的男同學表情「升級」表現出更多的驚訝度，兼職是「擘大個口得個窿」，而他的表情更被網民製作成Emoji。

據悉，左邊最受網民矚目的江姓同學，在2024年升中派位中獲派皇仁書院。知情人士表示，江同學是優秀學生，平時性格比較古靈精怪。

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