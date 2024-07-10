不良營商│海關拘捕更生機構董事涉違商品說明條例　據了解涉正生書院

▲ 海關拘捕更生機構董事(中)涉違商品說明條例，據了解涉正生書院。(有線新聞截圖)

香港海關周二（９日）拘捕一名更生機構66歲男董事，指機構旗下職員涉嫌以虛假商品說明，應用於所提供的服務，以及作出誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》。現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。據了解涉及已停運的正生書院。

海關指本月接獲家長舉報，指一間更生機構的職員向顧客提供為期兩年的訓練課程時，作出虛假聲稱，表示其預繳的書簿費用可獲退還。然而，該機構最後沒有向顧客退回有關費用。



此外，職員表示所繳付的住宿生活費按金將於顧客子女完成課程後，獲得退還。但當該機構停止提供訓練課程後，職員才向顧客提供重要資料，指有關的按金不會因為機構停止提供課程而退還。涉及金額共約1萬6千元。

正生書院校監崔康常證實，曾經接獲家長投訴，指正生會向離校學生家長發通知，要求他們簽紙因為提早退學，無法取回按金。

警方年初拘捕正生會4名董事，涉嫌串謀詐騙逾5,000萬元，正生書院創辦人林希聖、前校長陳兆焯等三名董事則被通緝。正生書院星期日(7日)起正式停運，大部份學生已經離開，政府計劃向正生會追討資助款項，並考慮收回相關官地。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】