升中派位2024｜小薯茄極速還原油天O嘴男生 麥美恩擬借男生表情爆料

▲ 江同學聽到同學的官腔受訪，表現出驚訝表情爆紅。

2024年升中派位放榜，大批傳媒前往油蔴地天主教小學（海泓道）訪問，其中一條升中派位獲派華仁書院的受訪學生的訪問片段成為網絡熱話。油蔴地天主教小學（海泓道）一名小六學生獲派華仁書院，他接受Now新聞訪問時對答圓滑且成熟，但站在他背後的兩名同學卻在鏡頭前表現出錯愕的真性情，成功引起網民注意。

升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開

網絡頻道「小薯茄」極速還原了整個受訪片段，引發網民瘋狂讚好。連TVB主持新一姐麥美恩也有在社交平台貼出連環0嘴同學仔的表情圖，更留言說︰「到出嚟做野，差唔多㗎咋，唔駛驚訝啊！小朋友好得意。」暗示成人世界的職場絕不簡單，似乎有職場上的料想爆。

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事源昨日升中放榜，大批傳媒前往油蔴地天主教小學（海泓道）採訪，NowTV訪問了一名獲派華仁書院的小六男生。該名受訪男生表示自己星期一至五都要補習時，站在後面的一位江姓的男同學立即「O嘴」表示驚訝，更與站在右邊正在忍笑的男同學互相交換眼神。

而當受訪同學面對鏡頭表示讀書不辛苦，是自己的本份時，江同學表情「升級」表現出更多的驚訝度，兼職是「擘大個口得個窿」，而他的表情更被網民製作成Emoji。

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